Universitario y Alianza Lima disputan fichaje de promesa de la selección peruana: "Muy interesados"

El mercado de fichajes de la Liga 1 ya empezó a activarse ante la cercanía del final del Torneo Apertura 2026, con clubes como Alianza Lima y Universitario, que analizan opciones para potenciar su plantel y pelear el título. En ese contexto, recientemente se conoció que ambos equipos compiten por quedarse con el fichaje de un prometedor futbolista que fue llamado por la selección peruana.

Universitario y Alianza Lima disputan fichaje de promesa de la selección peruana

Matías Zegarra es una de las grandes apariciones en el fútbol peruano en los últimos años. El joven atacante de 19 años se ha consolidado en Melgar y su talento lo llevó a ser considerado para la selección peruana. Por ello, ya hay clubes interesados en incorporarlo a sus filas.

En ese sentido, el periodista Christian Barturén reveló que el prometedor extremo ha despertado fuerte interés en Alianza Lima y Universitario, que ya empiezan a disputar su contratación. De hecho, señaló que los cremas ya comenzaron a negociar por él.

Matías Zegarra es opción para reforzar a Universitario y Alianza Lima

“Alianza Lima y Universitario muy interesados en Matías Zegarra, jugador de Melgar. Los cremas no quieren pagar la cláusula y quieren incluir en la negociación ceder un jugador por el lateral rojinegro”, fue la información que compartió el comunicador en su cuenta oficial de ‘X’.

Zegarra destaca por ser habitual titular en el cuadro arequipeño. En esta temporada, ha jugado 13 partidos, en los que ha marcado tres goles y brindado tres asistencias.

Matías Zegarra: detalles de su contrato con Melgar

Por su parte, el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa, especializado en el ‘Dominó’, señaló que Matías Zegarra mantiene aún varios años de contrato con Melgar, un factor que dificultaría su salida. Además, desmintió que exista una cláusula para clubes locales, ya que esta solo es para clubes del extranjero.

“El futbolista rojinegro (Matías Zegarra) tiene vínculo con Melgar hasta finales del 2030. Además, su contrato no cuenta con cláusula de salida para equipos del medio local, únicamente para clubes del extranjero”, indicó.

Matías Zegarra ya forma parte de la selección peruana

El gran nivel de Matías Zegarra lo llevó a recibir el llamado de Mano Menezes para integrar la nómina de la selección peruana en los últimos amistosos ante Senegal y Honduras, aunque no sumó minutos. No obstante, su convocatoria fue un premio a su rendimiento y le servirá para adquirir rodaje internacional.