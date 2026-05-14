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Universitario vs. Atlético Grau por el Torneo Apertura: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Universitario vs. Atlético Grau chocan este miércoles por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Universitario y Atlético Grau juegan este viernes por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de Liga 1.
Universitario y Atlético Grau juegan este viernes por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de Liga 1. | Foto: Universitario / Atlético Grau
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Universitario vs. Atlético Grau se enfrentan este miércoles 15 de mayo, en el Estadio Monumental de Lima, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.

Universitario de Deportes podría sufrir la baja de un futbolista para el Torneo Clausura.

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Universitario vs. Atlético Grau: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el partido entre Universitario y Atlético Grau, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

  • México: 7.00 p. m.
  • Perú: 8.00 p. m.
  • Colombia: 8.00 p. m.
  • Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia: 9.00 p. m.
  • Chile: 9.00 p. m.
  • Venezuela: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 9.00 p. m.
  • Argentina: 10.00 p. m.
  • Brasil: 10.00 p. m.
  • Paraguay: 10.00 p. m.
  • Uruguay: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau?

Si deseas ver EN VIVO ONLINE el partido entre Universitario y Atlético Grau, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Universitario vs. Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026 de Liga 1

Será la primera vez en este 2026 que Universitario y Atlético Grau se vean las caras. De acuerdo con la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026, el conjunto crema está en el cuarto puesto y prácticamente le dijo adiós al liderato, mientras que el elenco norteño es el colero en solitario.

Universitario de Deportes, con 25 puntos, afronta este partido pensando en la tabla acumulada y, por eso, querrá ganar en casa. Por su parte, Atlético Grau necesita empezar a sumar de a tres para dejar de preocuparse por el descenso, ya que todo sigue apretado en la parte inferior de la tabla de posiciones.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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