Héctor Cúper, nuevo DT de Universitario, dio firme comentario sobre Jorge Araujo: "Problema..."

Héctor Cúper fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Universitario de Deportes de cara a la temporada 2026 de la Liga 1, y uno de los temas que abordó en conferencia de prensa fue Jorge Araujo, técnico interino del club merengue.

Héctor Cúper, nuevo técnico de Universitario, dio firme comentario sobre Jorge Araujo

En conferencia de prensa y en medio de su presentación como estratega de Universitario, Cúper fue consultado sobre diversos temas relacionados con su llegada a la escuadra crema. Asimismo, le consultaron si se reunirá con Araujo, quien todavía es el entrenador.

Héctor Cúper dejó en claro que no tiene inconvenientes en reunirse con el popular 'Coco' Araujo para conocer más detalles del equipo y trabajar de manera conjunta.

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“Bueno, con respecto al entrenador (Jorge Araujo), yo no tengo ningún problema en juntarme con él y tener un poco más de información. No hay ningún problema”, afirmó.

Con estas declaraciones, el argentino de 70 años buscó dar tranquilidad y descartar cualquier especulación sobre posibles diferencias con el actual comando técnico interino, que estuvo al frente del plantel en las últimas semanas.

¿Cuándo asumirá Héctor Cúper como técnico de Universitario?

Asimismo, Héctor Cúper confirmó que asumirá plenamente la conducción del primer equipo desde este sábado 16, fecha en la que tendrá su primer contacto oficial con los jugadores de Universitario.

“Seguramente voy a estar. Sí, si lo podemos confirmar porque ya espero el sábado, salvo que alguien me dé una indicación contraria que no creo, yo ya me hago cargo del equipo”, finalizó.

De esta manera, Héctor Cúper iniciará oficialmente una nueva etapa en Universitario de Deportes, con el objetivo de mantener al club como protagonista tanto en la Liga 1 como en los torneos internacionales.