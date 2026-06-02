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Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 3 de junio: programación, horarios y canales de TV para ver fútbol gratis

Se vienen tremendos encuentros amistosos por la fecha internacional FIFA. Aquí podrás revisar todos los cotejos.

Gary Huaman
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este miércoles 3 de junio.
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este miércoles 3 de junio. | Foto: composición Líbero
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Este miércoles 3 de junio se jugarán interesantes encuentros por la fecha internacional FIFA como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por ejemplo, Países Bajos se medirá ante Argelia, luego República Dominicana jugará contra Panamá y Corea del Sur enfrentará a El Salvador. Revisa aquí la agenda de los partidos de este miércoles.

Revisa cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

PUEDES VER: Tabla de la Liga 1 2026 sufrió drástico cambio: así quedó el Torneo Apertura tas la reducción de 3 puntos a UTC

Partidos de hoy por Amistosos Internacionales FIFA

PartidoHoraCanal
Albania vs Israel1.00 p. m.Disney+
RD Congo vs Dinamarca1.00 p. m.Disney+
Luxemburgo vs Italia1.45 p. m.Disney+
Países Bajos vs Argelia1.45 p. m.ESPN y Disney+
Polonia vs Nigeria1.45 p. m.Disney+
Panamá vs República Dominicana7.45 p. m.RPC
Corea del Sur vs El Salvador8.00 p. m.Bet365

Partidos de hoy por Maurice Revello Tournament

PartidoHorarioCanal
Japón Sub 20 vs Portugal Sub 208.00 a. m.DSports
Costa de Marfil Sub 20 vs Japón Sub 2011.30 a. m.DSports
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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