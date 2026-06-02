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Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 3 de junio: programación, horarios y canales de TV para ver fútbol gratis
Se vienen tremendos encuentros amistosos por la fecha internacional FIFA. Aquí podrás revisar todos los cotejos.
Este miércoles 3 de junio se jugarán interesantes encuentros por la fecha internacional FIFA como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por ejemplo, Países Bajos se medirá ante Argelia, luego República Dominicana jugará contra Panamá y Corea del Sur enfrentará a El Salvador. Revisa aquí la agenda de los partidos de este miércoles.
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Partidos de hoy por Amistosos Internacionales FIFA
|Partido
|Hora
|Canal
|Albania vs Israel
|1.00 p. m.
|Disney+
|RD Congo vs Dinamarca
|1.00 p. m.
|Disney+
|Luxemburgo vs Italia
|1.45 p. m.
|Disney+
|Países Bajos vs Argelia
|1.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|Polonia vs Nigeria
|1.45 p. m.
|Disney+
|Panamá vs República Dominicana
|7.45 p. m.
|RPC
|Corea del Sur vs El Salvador
|8.00 p. m.
|Bet365
Partidos de hoy por Maurice Revello Tournament
|Partido
|Horario
|Canal
|Japón Sub 20 vs Portugal Sub 20
|8.00 a. m.
|DSports
|Costa de Marfil Sub 20 vs Japón Sub 20
|11.30 a. m.
|DSports
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