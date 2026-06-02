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Países Bajos vs Argelia EN VIVO por amistoso internacional: alineaciones, horarios y dónde ver
Este miércoles 3 de junio, se disputa el encuentro Países Bajos vs. Argelia en un amistoso internacional. El compromiso se jugará en el Feyenoord Stadion, en Rotterdam.
Sigue el encuentro Países Bajos vs. Argelia, en un amistoso internacional este miércoles 3 de junio, a partir de las 2.45 p. m. hora peruana y 4.45 p. m. de Argentina, en el Feyenoord Stadion, en Rotterdam. No te pierdas este duelo, que servirá como preparación para ambas selecciones de cara al Mundial 2026.
Países Bajos vs. Argelia: previa del partido
La selección de los Países Bajos afina los últimos detalles antes de emprender su viaje a Norteamérica para disputar la Copa del Mundo 2026. El conjunto dirigido por Ronald Koeman sostendrá un exigente compromiso preparatorio frente a su similar de Argelia este miércoles 3 de junio, una prueba que servirá para definir el once titular que encarará la fase de grupos del certamen frente a Japón, Suecia y Túnez.
El escenario elegido para este encuentro es el emblemático estadio De Kuip, ubicado en la ciudad de Rotterdam, un feudo históricamente favorable para la escuadra de la Oranje. Los neerlandeses llegan a esta cita respaldados por un sólido invicto de 10 partidos, en busca de consolidar su funcionamiento colectivo y brindarle el rodaje necesario a aquellas piezas que pelean por un lugar en la nómina principal.
Por su parte, la selección de Argelia, bajo el mando del estratega Vladimir Petkovic, afronta este choque con la máxima seriedad tras haber concretado una gran campaña clasificatoria en África, donde lideró el Grupo G con una sola derrota en 10 presentaciones. Los denominados Zorros del Desierto ven en los Países Bajos al rival ideal para medir fuerzas antes de medirse en el Mundial con potencias de la talla de Argentina, Austria y Jordania.
Este duelo táctico no solo marcará las pautas del rendimiento físico y técnico de ambas delegaciones a pocos días de la inauguración oficial del Mundial, sino que también representa una oportunidad crucial para ajustar los sistemas defensivos y la eficacia en ataque. El compromiso está programado para iniciar a la 1.45 p. m. (hora peruana) y promete ser uno de los amistosos internacionales más atractivos de la presente fecha FIFA.
¿A qué hora juega Países Bajos vs. Argelia?
Sigue la transmisión en los siguientes horarios:
- Perú, Colombia y Ecuador: 13:45 horas
- Bolivia y Venezuela: 14:45 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:45 horas
- México: 12:45 horas
- Estados Unidos: 14:45 horas (Miami y Nueva York) y 11:45 horas (Los Ángeles)
- España: 20:45 horas
¿Dónde ver Países Bajos vs. Argelia?
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- México: Sky Sports, Sky+ e izzi
- Estados Unidos: FOX Soccer Plus, FOX One, fuboTV y ViX
Países Bajos vs. Argelia: alineaciones probables
Países Bajos: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Brobbey.
Argelia: Mastil; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Aouar, Zerrouki; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.
Países Bajos vs. Argelia: pronósticos y cuotas de apuesta
Países Bajos parte con un favoritismo importante para vencer a Argelia, de acuerdo con las principales casas de apuesta.
|Casas
|Países Bajos
|Empate
|Argelia
|Apuesta Total
|1.41
|4.60
|8.60
|Betano
|1.42
|4.70
|9.50
|Inkabet
|1.41
|4.25
|7.90
Países Bajos vs. Argelia: estadio
Feyenoord Stadion, sede del partido amistoso
El partido se juega en el Feyenoord Stadion, recinto conocido popularmente como De Kuip Stadium, ubicado en Rotterdam. Este escenario deportivo tiene capacidad para 47.500 espectadores.
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