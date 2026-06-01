Croacia vs Bélgica EN VIVO: horario, canal y alineaciones por el amistoso internacional

Croacia vs. Bélgica EN VIVO se enfrentan en un amistoso internacional por la fecha internacional FIFA como preparación para la Copa Mundial 2026. El choque entre ambos países será este martes 2 de junio desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Stadion HNK Rijeka y contará con transmisión de ESPN y la plataforma Disney+.

¿A qué hora juegan Croacia vs. Bélgica por el amistoso internacional?

El amistoso internacional entre Croacia y Bélgica se jugará este martes 2 de junio desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Stadion HNK Rijeka.

¿Dónde ver Croacia vs. Bélgica por el amistoso internacional?

La transmisión del enfrentamiento entre Croacia y Bélgica por la fecha internacional FIFA estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.

La última vez que ambos países se enfrentaron fue en 2022.

Croacia vs. Bélgica: apuestas y pronósticos

APUESTAS CROACIA EMPATE BÉLGICA Betsson 2.62 3.35 2.58 Betano 2.67 3.60 2.70 Bet365 2.50 3.50 2.45 1XBet 2.76 3.44 2.73 Coolbet 2.60 3.60 2.60 Doradobet 2.62 3.33 2.60

Croacia vs. Bélgica: ¿cómo llegan ambos al amistoso internacional?

El Stadion HNK Rijeka será el escenario de un choque entre dos potencias europeas que ultiman detalles para la gran cita mundialista. Croacia y Bélgica se vuelven a ver las caras en un amistoso de máxima exigencia que promete tener poco de amigable. Los dirigidos por Zlatko Dalić llegan a este compromiso con el orgullo intacto, pero con la necesidad de ajustar piezas tras su reciente tropiezo ante Brasil en abril. Con la figura de Luka Modrić comandando el vestuario y la motivación especial de Mario Pašalić, quien celebrará sus 100 partidos internacionales con la camiseta de los Vatreni, los locales buscarán imponer condiciones ante su público y demostrar por qué siguen en la élite del fútbol mundial.

La principal novedad táctica en el bando croata será el laboratorio de Dalić. El estratega ya confirmó que romperá su clásico esquema 4-2-3-1 para ensayar un 3-4-2-1, un dibujo ambicioso con el que pretende dar rodaje a figuras clave que regresan de lesiones, como Joško Gvardiol y Mateo Kovačić, sin descuidar la frescura de los jóvenes talentos que piden pista. En la otra acera, la Bélgica de Rudi García inicia su propia travesía de consolidación. Tras un proceso de recambio generacional luego de Qatar 2022, los Diablos Rojos se apoyan en la rebeldía y el desequilibrio de extremos punzantes como Jérémy Doku y en la brújula de Kevin De Bruyne, mientras intentan sacudirse las dudas que dejaron algunos tropiezos en la fase clasificatoria de finales del año pasado.

El encuentro se presenta también como un rompecabezas físico para ambos entrenadores, a las puertas del debut oficial en Norteamérica. Bélgica saltará al césped con bajas sensibles y asteriscos importantes en su plantilla: Leandro Trossard está prácticamente descartado tras disputar la final de la Champions League con el Arsenal el último sábado, mientras que el goleador histórico Romelu Lukaku arrastra una temporada diezmada por los problemas físicos. A pesar de las rotaciones masivas que se prevén para el segundo tiempo, la paridad técnica, el rigor táctico de los balcánicos y el arsenal ofensivo de los belgas anticipan un partido de ida y vuelta en Rijeka, ideal para medir el nivel real de dos selecciones que aspiran a todo.