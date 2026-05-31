¿A qué hora juega Colombia vs Costa Rica por fecha FIFA y dónde ver el partido en el Nemesio Camacho?

Junio empezará con un partidazo entre Colombia y Costa Rica, encuentro que se llevará a cabo en el mítico estadio Nemesio Camacho El Campín. Se trata de dos equipos nacionales que llegan con realidades distintas, pues mientras los colombianos lograron clasificar al Mundial 2026, los costarricenses no corrieron con la misma suerte.

No obstante, este encuentro servirá para que ambos elencos mejoren sus esquemas de juego y corrijan detalles que les ayudarán de cara a los próximos compromisos.

Así luce el Nemesio Camacho El Campín

¿A qué hora juega Colombia vs Costa Rica por amistoso fecha FIFA?

Este encuentro se podrá seguir desde las 6.00 p. m. (hora peruana). A continuación, conoce los horarios para otros países del continente.

Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

Chile, Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8.00 p. m.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p. m.

¿Dónde ver Colombia vs Costa Rica por amistoso fecha FIFA?

Este compromiso se podrá seguir en territorio colombiano por la señal de RCN Televisión y Caracol Play. En Costa Rica, la transmisión estará a cargo de Canal 6 y TDMAX.

Últimos enfrentamientos entre Colombia y Costa Rica

Históricamente, Colombia ha mostrado una clara superioridad sobre Costa Rica en sus enfrentamientos directos. En los últimos cinco encuentros, los cafeteros se impusieron en cuatro ocasiones, mientras que los costarricenses solo lograron una victoria. Además, la diferencia también se refleja en el apartado goleador, con 10 tantos anotados por Colombia frente a los 4 que registra Costa Rica.