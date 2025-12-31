0

Mundial 2026: calendario de partidos y fixture completo de la Copa del Mundo

El próximo 11 de junio se dará inicio al Mundial 2026. En esta nota podrás conocer el fixture de los partidos y el calendario completo de las 48 selecciones.

La próxima Copa del Mundo de la FIFA se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio del 2026.
La próxima Copa del Mundo de la FIFA se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio del 2026. | Foto: AFP
El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde las 48 selecciones participantes ya saben qué grupos integrarán y en qué estadios de Estados Unidos, México y Canadá jugarán. En esta nota te mostramos el calendario de partidos y el fixture completo de la máxima cita del fútbol.

Recordemos que la Copa del Mundo de la FIFA comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio del 2026, por lo que habrá 104 partidos que los hinchas podrán disfrutar. El primer compromiso de este histórico acontecimiento deportivo será entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, mientras que la final se desarrollará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fixture y calendario de todos los partidos del Mundial 2026

Grupo A del Mundial 2026

FechasPartidosEstadiosHora de Perú
11 de junioMéxico vs. SudáfricaEstadio Azteca, Ciudad de México 14:00 horas
11 de junioCorea del Sur vs. UEFA DEstadio Akron, Zapopan21:00 horas
18 de junioUEFA D vs. SudáfricaMercedes-Benz Stadium, Atlanta 11:00 horas
18 de junioMéxico vs. Corea del Sur Estadio Akron, Zapopan 20:00 horas
24 de junioUEFA D vs. MéxicoEstadio Azteca, Ciudad de México 20:00 horas
24 de junioSudáfrica vs. Corea del Sur Estadio BBVA, Guadalupe 20:00 horas

Grupo B del Mundial 2026

FechasPartidosEstadiosHora de Perú
12 de junioCanadá vs. UEFA A BMO Field, Toronto 15:00 horas
13 de junioQatar vs. Suiza Levi’s Stadium, Santa Clara 14:00 horas
18 de junioSuiza vs.
UEFA A 		SoFi Stadium, Inglewood 14:00 horas
18 de junioCanadá vs. Qatar BC Place, Vancouver 17:00 horas
24 de junioSuiza vs. Canadá BC Place, Vancouver 14:00 horas
24 de junioUEFA A vs. Qatar Lumen Field, Seattle 14:00 horas

Grupo C del Mundial 2026

FechasPartidosEstadiosHora de Perú
13 de junioBrasil vs. Marruecos MetLife Stadium, East Rutherford 17:00 horas
13 de junioHaití vs. Escocia Gillette Stadium, Foxboroug 20:00 horas
19 de junioBrasil vs. HaitíGillette Stadium, Foxboroug 17:00 horas
19 de junioEscocia vs. Marruecos Lincoln Financial Field 20:00 horas
24 de junioEscocia vs. BrasilHard Rock Stadium, Miami Gardens17:00 horas
24 de junioMarruecos vs. Haití Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 17:00 horas

Grupo D del Mundial 2026

FechasPartidosEstadiosHora de Perú
12 de junioEstados Unidos vs. ParaguaySoFi Stadium, Inglewood20:00 horas
13 de junioAustralia vs. UEFA CBC Place, Vancouver23:00 horas
19 de junioUEFA C vs. ParaguayLevi’s Stadium, Santa Clara23:00 horas
19 de junioEstados Unidos vs. AustraliaLumen Field, Seattle14:00 horas
25 de junioUEFA C vs. Estados UnidosSoFi Stadium, Inglewood 21:00 horas
25 de junioParaguay vs. Australia Levi’s Stadium, Santa Clara21:00 horas

Grupo E del Mundial 2026

FechasPartidosEstadiosHora de Perú
14 de junio Alemania vs. CurazaoNRG Stadium, Houston 12:00 horas
14 de junioCosta de Marfil vs. Ecuador Lincoln Financial Field, Philadelphia 18:00 horas
20 de junioAlemania vs. Costa de MarfilBMO Field, Toronto15:00 horas
20 de junioCurazao vs. Ecuador Arrowhead Stadium, Kansas City19:00 horas
25 de junioEcuador vs. Alemania MetLife Stadium, East Rutherford15:00 horas
25 de junioCurazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field, Philadelphia 15:00 horas

Grupo F del Mundial 2026

FechasPartidosEstadiosHora de Perú
14 de junioPaíses Bajos vs. Japón AT&T Stadium, Arlington15:00 horas
14 de junioUEFA B vs. TúnezEstadio BBVA, Guadalupe 21:00 horas
20 de junioPaíses Bajos vs.
UEFA B 		NRG Stadium, Houston 12:00 horas
20 de junioTúnez vs. Japón Estadio BBVA, Guadalupe 23:00 horas
25 de junioTúnez vs. Países BajosAT&T Stadium, Arlington 18:00 horas
25 de junioJapón vs. UEFA BArrowhead Stadium, Kansas City 18:00 horas

Grupo G del Mundial 2026

FechasPartidosEstadiosHora de Perú
15 de junioBélgica vs. EgiptoSoFi Stadium, Inglewood20:00 horas
15 de junioIrán vs. Nueva ZelandaLumen Field, Seattle14:00 horas
21 de junioBélgica vs. IránSoFi Stadium, Inglewood 14:00 horas
21 de junioNueva Zelanda vs. EgiptoBC Place, Vancouver 20:00 horas
26 de junioNueva Zelanda vs. BélgicaBC Place, Vancouver22:00 horas
26 de junioEgipto vs. IránSeattle o BC Place, Vancouver22:00 horas

Grupo H del Mundial 2026

FechasPartidosEstadiosHora de Perú
15 de junioEspaña vs. Cabo Verde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta11:00 horas
15 de junioArabia Saudita vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Gardens17:00 horas
21 de junioEspaña vs. Arabia SauditaMercedes-Benz Stadium, Atlanta11:00 horas
21 de junioUruguay vs. Cabo Verde Hard Rock Stadium, Miami Gardens17:00 horas
26 de junioUruguay vs. EspañaEstadio BBVA, Guadalajara19:00 horas
26 de junioCabo Verde vs. Arabia SauditaNRG Stadium, Houston 19:00 horas

Grupo I del Mundial 2026

FechasPartidosEstadiosHora de Perú
16 de junioFrancia vs. SenegalMetLife Stadium, East Rutherford 14:00 horas
16 de junioGanador del Repechaje FIFA 2 vs. Noruega Gillette Stadium, Foxborough17:00 horas
22 de junioFrancia vs.
Ganador del Repechaje FIFA 2 		Lincoln Financial Field, Philadelphia16:00 horas
22 de junioNoruega vs. SenegalMetLife Stadium, East Rutherford19:00 horas
26 de junioNoruega vs. Francia Gillette Stadium, Foxborough14:00 horas
26 de junioSenegal vs.
Ganador del Repechaje FIFA 2 		BMO Field, Toronto14:00 horas

Grupo J del Mundial 2026

FechasPartidosEstadiosHora de Perú
16 de junioArgentina vs. ArgeliaArrowhead Stadium, Kansas City 20:00 horas
16 de junioAustria vs. Jordania Levi’s Stadium, Santa Clara11:00 horas
22 de junioArgentina vs. Austria AT&T Stadium, Arlington12:00 horas
22 de junioJordania vs. Argelia Levi’s Stadium, Santa Clara22:00 horas
27 de junioJordania vs. ArgentinaAT&T Stadium, Arlington21:00 horas
27 de junioArgelia vs. Austria Arrowhead Stadium, Kansas City21:00 horas

Grupo K del Mundial 2026

FechasPartidosEstadiosHora de Perú
17 de junioPortugal vs.
Ganador del Repechaje FIFA 1 		NRG Stadium, Houston12:00 horas
17 de junioUzbekistán vs.
Ganador del Repechaje FIFA 1 		Estadio Azteca, Mexico City21:00 horas
23 de junioPortugal vs. UzbekistánNRG Stadium, Houston12:00 horas
23 de junioColombia vs.
Ganador del Repechaje FIFA 1		Estadio Akron, Zapopan21:00 horas
27 de junioColombia vs. Portugal Hard Rock Stadium, Miami Gardens18:30 horas
27 de junioGanador Repechaje FIFA vs. Uzbekistán1Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 18:30 horas

Grupo L del Mundial 2026

FechasPartidosEstadiosHora de Perú
17 de junioInglaterra vs. CroaciaAT&T Stadium, Arlington 15:00 horas
17 de junioGhana vs. PanamáBMO Field, Toronto18:00 horas
23 de junioInglaterra vs. GhanaGillette Stadium, Foxborough15:00 horas
23 de junioPanamá vs. CroaciaBMO Field, Toronto18:00 horas
27 de junioPanamá vs. InglaterraMetLife Stadium, East Rutherford16:00 horas
27 de junioCroacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphia16:00 horas
Grupos del Mundial 2026.

Mundial 2026: calendario de partidos de los dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio

  • 2:00 p.m. (hora peruana): 2º Grupo A vs. 2º Grupo B - Los Angeles Stadium | Partido 73

Lunes 29 de junio

  • 12:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium | Partido 74
  • 3:30 p.m. (hora peruana): 1º Grupo F vs. 2º Grupo C - Estadio Monterrey | Partido 75
  • 8:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo E vs. 2º Grupo F - Houston Stadium | Partido 76

Martes 30 de junio

  • 12:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium | Partido 77
  • 4:00 p.m. (hora peruana): 2º Grupo E vs. 2º Grupo I - Dallas Stadium | Partido 78
  • 8:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Azteca Mexico City | Partido 79

Miércoles 1 de julio

  • 11:00 a.m. (hora peruana): 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium | Partido 80
  • 3:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium | Partido 81
  • 7:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium | Partido 82

Jueves 2 de julio

  • 2:00 p.m. (hora peruana): 2º Grupo K vs. 2º Grupo L - Toronto Stadium | Partido 83
  • 6:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo H vs. 2º Grupo J - Los Angeles Stadium | Partido 84
  • 8:30 p.m. (hora peruana): 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver | Partido 85
  • 10:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo J vs. 2º Grupo H - Miami Stadium | Partido 86

Viernes 3 de julio

  • 1:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium | Partido 87
  • 5:00 p.m. (hora peruana): 2º Grupo D vs. 2º Grupo G - Dallas Stadium | Partido 88

Mundial 2026: calendario de partidos de los octavos de final

Sábado 4 de julio

  • 12:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium | Partido 89
  • 4:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75 - Houston Stadium | Partido 90

Domingo 5 de julio

  • 3:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 76 vs. Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium | Partido 91
  • 7:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México | Partido 92

Lunes 6 de julio

  • 2:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 83 vs. Ganador partido 84 - Dallas Stadium | Partido 93
  • 7:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 81 vs. Ganador partido 82 - Seattle Stadium | Partido 94

Martes 7 de julio

  • 11:00 a.m. (hora peruana): Ganador partido 86 vs. Ganador partido 88 - Atlanta Stadium | Partido 95
  • 3:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87 - BC Place Vancouver | Partido 96

Mundial 2026: calendario de partidos de cuartos de final

Jueves 9 de julio

  • 3:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium | Partido 97

Viernes 10 de julio

  • 2:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium | Partido 98

Sábado 11 de julio

  • 4:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 - Miami Stadium | Partido 99
  • 8:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 95 vs. Ganador partido 96 - Kansas City Stadium | Partido 100

Mundial 2026: calendario de partidos de las semifinales

Martes 14 de julio

  • 2:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium | Partido 101

Miércoles 15 de julio

  • 2:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100 - Atlanta Stadium | Partido 102

Tercer puesto del Mundial 2026

Sábado 18 de julio

  • 4:00 p.m. (hora peruana): Perdedor partido 101 vs. Perdedor partido 102 - Miami Stadium | Partido 103

Final del Mundial 2026

Domingo 19 de julio

  • 2:00 p.m. (hora del partido): Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium | Partido 104

AUTOR: Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

