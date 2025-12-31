Mundial 2026: calendario de partidos y fixture completo de la Copa del Mundo
El próximo 11 de junio se dará inicio al Mundial 2026. En esta nota podrás conocer el fixture de los partidos y el calendario completo de las 48 selecciones.
El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde las 48 selecciones participantes ya saben qué grupos integrarán y en qué estadios de Estados Unidos, México y Canadá jugarán. En esta nota te mostramos el calendario de partidos y el fixture completo de la máxima cita del fútbol.
Recordemos que la Copa del Mundo de la FIFA comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio del 2026, por lo que habrá 104 partidos que los hinchas podrán disfrutar. El primer compromiso de este histórico acontecimiento deportivo será entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, mientras que la final se desarrollará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Fixture y calendario de todos los partidos del Mundial 2026
Grupo A del Mundial 2026
|Fechas
|Partidos
|Estadios
|Hora de Perú
|11 de junio
|México vs. Sudáfrica
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|14:00 horas
|11 de junio
|Corea del Sur vs. UEFA D
|Estadio Akron, Zapopan
|21:00 horas
|18 de junio
|UEFA D vs. Sudáfrica
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|11:00 horas
|18 de junio
|México vs. Corea del Sur
|Estadio Akron, Zapopan
|20:00 horas
|24 de junio
|UEFA D vs. México
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|20:00 horas
|24 de junio
|Sudáfrica vs. Corea del Sur
|Estadio BBVA, Guadalupe
|20:00 horas
Grupo B del Mundial 2026
|Fechas
|Partidos
|Estadios
|Hora de Perú
|12 de junio
|Canadá vs. UEFA A
|BMO Field, Toronto
|15:00 horas
|13 de junio
|Qatar vs. Suiza
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|14:00 horas
|18 de junio
|Suiza vs.
UEFA A
|SoFi Stadium, Inglewood
|14:00 horas
|18 de junio
|Canadá vs. Qatar
|BC Place, Vancouver
|17:00 horas
|24 de junio
|Suiza vs. Canadá
|BC Place, Vancouver
|14:00 horas
|24 de junio
|UEFA A vs. Qatar
|Lumen Field, Seattle
|14:00 horas
Grupo C del Mundial 2026
|Fechas
|Partidos
|Estadios
|Hora de Perú
|13 de junio
|Brasil vs. Marruecos
|MetLife Stadium, East Rutherford
|17:00 horas
|13 de junio
|Haití vs. Escocia
|Gillette Stadium, Foxboroug
|20:00 horas
|19 de junio
|Brasil vs. Haití
|Gillette Stadium, Foxboroug
|17:00 horas
|19 de junio
|Escocia vs. Marruecos
|Lincoln Financial Field
|20:00 horas
|24 de junio
|Escocia vs. Brasil
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|17:00 horas
|24 de junio
|Marruecos vs. Haití
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|17:00 horas
Grupo D del Mundial 2026
|Fechas
|Partidos
|Estadios
|Hora de Perú
|12 de junio
|Estados Unidos vs. Paraguay
|SoFi Stadium, Inglewood
|20:00 horas
|13 de junio
|Australia vs. UEFA C
|BC Place, Vancouver
|23:00 horas
|19 de junio
|UEFA C vs. Paraguay
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|23:00 horas
|19 de junio
|Estados Unidos vs. Australia
|Lumen Field, Seattle
|14:00 horas
|25 de junio
|UEFA C vs. Estados Unidos
|SoFi Stadium, Inglewood
|21:00 horas
|25 de junio
|Paraguay vs. Australia
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|21:00 horas
Grupo E del Mundial 2026
|Fechas
|Partidos
|Estadios
|Hora de Perú
|14 de junio
|Alemania vs. Curazao
|NRG Stadium, Houston
|12:00 horas
|14 de junio
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|18:00 horas
|20 de junio
|Alemania vs. Costa de Marfil
|BMO Field, Toronto
|15:00 horas
|20 de junio
|Curazao vs. Ecuador
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|19:00 horas
|25 de junio
|Ecuador vs. Alemania
|MetLife Stadium, East Rutherford
|15:00 horas
|25 de junio
|Curazao vs. Costa de Marfil
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|15:00 horas
Grupo F del Mundial 2026
|Fechas
|Partidos
|Estadios
|Hora de Perú
|14 de junio
|Países Bajos vs. Japón
|AT&T Stadium, Arlington
|15:00 horas
|14 de junio
|UEFA B vs. Túnez
|Estadio BBVA, Guadalupe
|21:00 horas
|20 de junio
|Países Bajos vs.
UEFA B
|NRG Stadium, Houston
|12:00 horas
|20 de junio
|Túnez vs. Japón
|Estadio BBVA, Guadalupe
|23:00 horas
|25 de junio
|Túnez vs. Países Bajos
|AT&T Stadium, Arlington
|18:00 horas
|25 de junio
|Japón vs. UEFA B
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|18:00 horas
Grupo G del Mundial 2026
|Fechas
|Partidos
|Estadios
|Hora de Perú
|15 de junio
|Bélgica vs. Egipto
|SoFi Stadium, Inglewood
|20:00 horas
|15 de junio
|Irán vs. Nueva Zelanda
|Lumen Field, Seattle
|14:00 horas
|21 de junio
|Bélgica vs. Irán
|SoFi Stadium, Inglewood
|14:00 horas
|21 de junio
|Nueva Zelanda vs. Egipto
|BC Place, Vancouver
|20:00 horas
|26 de junio
|Nueva Zelanda vs. Bélgica
|BC Place, Vancouver
|22:00 horas
|26 de junio
|Egipto vs. Irán
|Seattle o BC Place, Vancouver
|22:00 horas
Grupo H del Mundial 2026
|Fechas
|Partidos
|Estadios
|Hora de Perú
|15 de junio
|España vs. Cabo Verde
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|11:00 horas
|15 de junio
|Arabia Saudita vs. Uruguay
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|17:00 horas
|21 de junio
|España vs. Arabia Saudita
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|11:00 horas
|21 de junio
|Uruguay vs. Cabo Verde
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|17:00 horas
|26 de junio
|Uruguay vs. España
|Estadio BBVA, Guadalajara
|19:00 horas
|26 de junio
|Cabo Verde vs. Arabia Saudita
|NRG Stadium, Houston
|19:00 horas
Grupo I del Mundial 2026
|Fechas
|Partidos
|Estadios
|Hora de Perú
|16 de junio
|Francia vs. Senegal
|MetLife Stadium, East Rutherford
|14:00 horas
|16 de junio
|Ganador del Repechaje FIFA 2 vs. Noruega
|Gillette Stadium, Foxborough
|17:00 horas
|22 de junio
|Francia vs.
Ganador del Repechaje FIFA 2
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|16:00 horas
|22 de junio
|Noruega vs. Senegal
|MetLife Stadium, East Rutherford
|19:00 horas
|26 de junio
|Noruega vs. Francia
|Gillette Stadium, Foxborough
|14:00 horas
|26 de junio
|Senegal vs.
Ganador del Repechaje FIFA 2
|BMO Field, Toronto
|14:00 horas
Grupo J del Mundial 2026
|Fechas
|Partidos
|Estadios
|Hora de Perú
|16 de junio
|Argentina vs. Argelia
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|20:00 horas
|16 de junio
|Austria vs. Jordania
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|11:00 horas
|22 de junio
|Argentina vs. Austria
|AT&T Stadium, Arlington
|12:00 horas
|22 de junio
|Jordania vs. Argelia
|Levi’s Stadium, Santa Clara
|22:00 horas
|27 de junio
|Jordania vs. Argentina
|AT&T Stadium, Arlington
|21:00 horas
|27 de junio
|Argelia vs. Austria
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|21:00 horas
Grupo K del Mundial 2026
|Fechas
|Partidos
|Estadios
|Hora de Perú
|17 de junio
|Portugal vs.
Ganador del Repechaje FIFA 1
|NRG Stadium, Houston
|12:00 horas
|17 de junio
|Uzbekistán vs.
Ganador del Repechaje FIFA 1
|Estadio Azteca, Mexico City
|21:00 horas
|23 de junio
|Portugal vs. Uzbekistán
|NRG Stadium, Houston
|12:00 horas
|23 de junio
|Colombia vs.
Ganador del Repechaje FIFA 1
|Estadio Akron, Zapopan
|21:00 horas
|27 de junio
|Colombia vs. Portugal
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|18:30 horas
|27 de junio
|Ganador Repechaje FIFA vs. Uzbekistán1
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|18:30 horas
Grupo L del Mundial 2026
|Fechas
|Partidos
|Estadios
|Hora de Perú
|17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia
|AT&T Stadium, Arlington
|15:00 horas
|17 de junio
|Ghana vs. Panamá
|BMO Field, Toronto
|18:00 horas
|23 de junio
|Inglaterra vs. Ghana
|Gillette Stadium, Foxborough
|15:00 horas
|23 de junio
|Panamá vs. Croacia
|BMO Field, Toronto
|18:00 horas
|27 de junio
|Panamá vs. Inglaterra
|MetLife Stadium, East Rutherford
|16:00 horas
|27 de junio
|Croacia vs. Ghana
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|16:00 horas
Grupos del Mundial 2026.
Mundial 2026: calendario de partidos de los dieciseisavos de final
Domingo 28 de junio
- 2:00 p.m. (hora peruana): 2º Grupo A vs. 2º Grupo B - Los Angeles Stadium | Partido 73
Lunes 29 de junio
- 12:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium | Partido 74
- 3:30 p.m. (hora peruana): 1º Grupo F vs. 2º Grupo C - Estadio Monterrey | Partido 75
- 8:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo E vs. 2º Grupo F - Houston Stadium | Partido 76
Martes 30 de junio
- 12:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium | Partido 77
- 4:00 p.m. (hora peruana): 2º Grupo E vs. 2º Grupo I - Dallas Stadium | Partido 78
- 8:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Azteca Mexico City | Partido 79
Miércoles 1 de julio
- 11:00 a.m. (hora peruana): 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium | Partido 80
- 3:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium | Partido 81
- 7:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium | Partido 82
Jueves 2 de julio
- 2:00 p.m. (hora peruana): 2º Grupo K vs. 2º Grupo L - Toronto Stadium | Partido 83
- 6:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo H vs. 2º Grupo J - Los Angeles Stadium | Partido 84
- 8:30 p.m. (hora peruana): 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver | Partido 85
- 10:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo J vs. 2º Grupo H - Miami Stadium | Partido 86
Viernes 3 de julio
- 1:00 p.m. (hora peruana): 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium | Partido 87
- 5:00 p.m. (hora peruana): 2º Grupo D vs. 2º Grupo G - Dallas Stadium | Partido 88
Mundial 2026: calendario de partidos de los octavos de final
Sábado 4 de julio
- 12:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium | Partido 89
- 4:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75 - Houston Stadium | Partido 90
Domingo 5 de julio
- 3:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 76 vs. Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium | Partido 91
- 7:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México | Partido 92
Lunes 6 de julio
- 2:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 83 vs. Ganador partido 84 - Dallas Stadium | Partido 93
- 7:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 81 vs. Ganador partido 82 - Seattle Stadium | Partido 94
Martes 7 de julio
- 11:00 a.m. (hora peruana): Ganador partido 86 vs. Ganador partido 88 - Atlanta Stadium | Partido 95
- 3:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87 - BC Place Vancouver | Partido 96
Mundial 2026: calendario de partidos de cuartos de final
Jueves 9 de julio
- 3:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium | Partido 97
Viernes 10 de julio
- 2:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium | Partido 98
Sábado 11 de julio
- 4:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 - Miami Stadium | Partido 99
- 8:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 95 vs. Ganador partido 96 - Kansas City Stadium | Partido 100
Mundial 2026: calendario de partidos de las semifinales
Martes 14 de julio
- 2:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium | Partido 101
Miércoles 15 de julio
- 2:00 p.m. (hora peruana): Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100 - Atlanta Stadium | Partido 102
Tercer puesto del Mundial 2026
Sábado 18 de julio
- 4:00 p.m. (hora peruana): Perdedor partido 101 vs. Perdedor partido 102 - Miami Stadium | Partido 103
Final del Mundial 2026
Domingo 19 de julio
- 2:00 p.m. (hora del partido): Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium | Partido 104
