Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: fecha, horarios y bombos para definir los grupos del torneo
Repasa todos los detalles del sorteo del Mundial 2026 que definirá los grupos y el fixture para el certamen que se realizará en Estados Unidos, Canada y México.
Conoce todos los detalles sobre el sorteo del Mundial 2026, que se realizará este viernes 5 de diciembre. Este evento servirá para definir los grupos y el fixture del campeonato a desarrollarse el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.
¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:00
- Bolivia y Venezuela: 13:00
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 14:00
- México: 11:00
- Estados Unidos: 12:00 (Miami y Nueva York) y 09:00 (Los Ángeles)
- España: 18:00
¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?
El sorteo lo puedes ver en DSports y la plataforma DGO en los siguientes países: Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Perú. También lo podrás ver por América TVGO para todo el territorio peruano.
Previa del sorteo del Mundial 2026
Recordemos que falta definir todavía a seis de los 48 participantes del certamen y estos se conocerán en los repechajes tanto a nivel intercontinental, además de los cuatro cupos para la UEFA.
Tendremos 12 grupos (desde A hasta L) de ocho equipos cada uno. Clasificarán los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros.
Cabe señalar que ya se tiene confirmado que México disputará el partido inaugural el 11 de junio, mientras que la final se llevará a cabo el 19 de julio en Miami.
El trofeo del Mundial 2026. Foto: AFP.
Bombos del Mundial 2026
Bombo 1
- México (Grupo A)
- Canadá (Grupo B)
- Estados Unidos (Grupo D)
- Alemania
- Argentina
- Bélgica
- Brasil
- España
- Francia
- Inglaterra
- Países Bajos
- Portugal
Bombo 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Senegal
- Japón
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Costa de Marfil
- Túnez
- Catar
- Uzbekistán
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Nueva Zelanda
- Haití
- Repechaje UEFA #1
- Repechaje UEFA #2
- Repechaje UEFA #3
- Repechaje UEFA #4
- Repechaje Intercontinental #1
- Repechaje Intercontinental #2
