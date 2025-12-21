0

Bolívar vs Nacional Potosí EN VIVO por final Copa Paceña: hora y canal de tv

Bolívar vs Nacional Potosí juegan por la final Copa Paceña, vuelta, desde el Estadio Hernando Siles. Horarios y guía de canales de TV.

Jesús Yupanqui
Bolívar juega contra Nacional Potosí por la final Copa Paceña.
Bolívar juega contra Nacional Potosí por la final Copa Paceña. | Composición de Líbero
Se define al campeón de la Copa Paceña. Por la vuelta de la final, Bolívar y Nacional Potosí juegan este lunes 22 de diciembre, a las 18:00 horas de Perú y 19:00 horas de Bolivia, en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

En el duelo de ida, Bolívar ganó 2-0 a Nacional Potosí y buscará cerrar la llave levantando la copa. Cuentan con hombres de experiencia que saben manejar la presión y definir estos tipos de partidos.

Melgar y Romero fueron los autores de los goles de Bolívar. En este compromiso, el centrocampista Luis Paz fue expulsado, por lo que se perderá el partido que finalizará la temporada.

Bolívar

Bolívar está a un paso de ganar la Copa Paceña.

Nacional Potosí está en la obligación en remontar la serie, porque además del título, está en juego su pase al certamen continental.

¿A qué hora juega Bolívar vs. Nacional Potosí?

  • Bolivia: 19:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas
  • Perú:18:00 horas
  • Ecuador: 18:00 horas
  • Colombia: 18:00 horas
  • Argentina: 20:00 horas
  • Chile: 20:00 horas
  • Paraguay: 20:00 horas
  • Uruguay: 20:00 horas
  • Brasil: 20:00 horas

¿Dónde ver Bolívar vs. Nacional Potosí?

La transmisión del partido entre Bolívar contra Nacional Potosí por la final de la Copa Paceña estará a cargo de Futbol Canal. Además, Libero.pe. te llevará por internet el compromiso.

Bolívar vs. Nacional Potosí: Apuestas

ApuestasBolívarEmpateNacional Potosí
Betano1.325.406.70
1xBet1.275.308.00
CoolBet1.345.756.75
DoradoBet1.305.506.50

Bolívar vs. Nacional Potosí: últimos resultados

  • 20.12.25 | Nacional Potosí 0-2 Bolívar
  • 04.12.25 | Bolívar 5-2 Nacional Potosí
  • 10.07.25 | Bolívar 2-1 Nacional Potosí
  • 29.06.25 | Nacional Potosí 1-1 Bolívar
  • 26.06.25 | Nacional Potosí 3-0 Bolívar

