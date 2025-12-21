- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
- Bolívar vs Nacional Potosí
Bolívar vs Nacional Potosí EN VIVO por final Copa Paceña: hora y canal de tv
Bolívar vs Nacional Potosí juegan por la final Copa Paceña, vuelta, desde el Estadio Hernando Siles. Horarios y guía de canales de TV.
Se define al campeón de la Copa Paceña. Por la vuelta de la final, Bolívar y Nacional Potosí juegan este lunes 22 de diciembre, a las 18:00 horas de Perú y 19:00 horas de Bolivia, en el Estadio Hernando Siles de La Paz.
PUEDES VER: André Carrillo ganó la Copa de Brasil con Corinthians y jugará la Copa Libertadores 2026
En el duelo de ida, Bolívar ganó 2-0 a Nacional Potosí y buscará cerrar la llave levantando la copa. Cuentan con hombres de experiencia que saben manejar la presión y definir estos tipos de partidos.
Melgar y Romero fueron los autores de los goles de Bolívar. En este compromiso, el centrocampista Luis Paz fue expulsado, por lo que se perderá el partido que finalizará la temporada.
Bolívar está a un paso de ganar la Copa Paceña.
Nacional Potosí está en la obligación en remontar la serie, porque además del título, está en juego su pase al certamen continental.
¿A qué hora juega Bolívar vs. Nacional Potosí?
- Bolivia: 19:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
- Perú:18:00 horas
- Ecuador: 18:00 horas
- Colombia: 18:00 horas
- Argentina: 20:00 horas
- Chile: 20:00 horas
- Paraguay: 20:00 horas
- Uruguay: 20:00 horas
- Brasil: 20:00 horas
¿Dónde ver Bolívar vs. Nacional Potosí?
La transmisión del partido entre Bolívar contra Nacional Potosí por la final de la Copa Paceña estará a cargo de Futbol Canal. Además, Libero.pe. te llevará por internet el compromiso.
Bolívar vs. Nacional Potosí: Apuestas
|Apuestas
|Bolívar
|Empate
|Nacional Potosí
|Betano
|1.32
|5.40
|6.70
|1xBet
|1.27
|5.30
|8.00
|CoolBet
|1.34
|5.75
|6.75
|DoradoBet
|1.30
|5.50
|6.50
Bolívar vs. Nacional Potosí: últimos resultados
- 20.12.25 | Nacional Potosí 0-2 Bolívar
- 04.12.25 | Bolívar 5-2 Nacional Potosí
- 10.07.25 | Bolívar 2-1 Nacional Potosí
- 29.06.25 | Nacional Potosí 1-1 Bolívar
- 26.06.25 | Nacional Potosí 3-0 Bolívar
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90