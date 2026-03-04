Municipalidad de Lima confirma buena noticia para vecinos: importante avenida mejora su imagen

La Avenida Abancay es una de las vías más importantes y tradicionales del centro de Lima, por lo que la municipalidad capitalina compartió la buena noticia de que se ha renovado su imagen con la plantación de nuevas áreas verdes, que no solo mejora la calidad de vida, también contribuye a reducir la contaminación del aire.

"Sembramos más de 4000 plantas ornamentales y más de 80 jacarandas que llenarán de vida y color a esta concurrida avenida.", comunicó la Municipalidad de Lima mediante sus redes sociales. Esta información ha generado gran alegría entre los vecinos, quienes tendrá una mejorada vista ambiental.

En la avenida Abancay se sembró más de 4000 plantas ornamentales.

De igual manera, se indicó que se intensificaron las acciones de concientización dirigidas a vecinos y comerciantes de la zona respecto a los horarios correctos para sacar los residuos y la importancia de mantener limpios estos espacios. Es importante mencionar que estas medidas buscan fomentar una mayor responsabilidad ciudadana.

Asimismo, se destaca que esta reciente acción por parte de las autoridades buscará reducir la contaminación del aire, con la plantación de árboles y plantas. Además, ayudará a disminuir la temperatura urbana, ya que esta tradicional zona tiene una alta concentración de cemento y asfalto.

En tanto, los usuarios en redes no dudaron en comentar al respecto. "Al fin un poco de sombra y aire puro para Lima de cemento", "Felicidades al equipo que logró esto", "Ahora no tiren su basura allí", "Buena chamba , pero tener en cuenta que todo lo referente a áreas verdes debe ir cerca a la vereda para que los peatones disfruten de la vegetación y la sombra".