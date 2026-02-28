0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones de Liga 1

Vecinos de Villa María del Triunfo festejan NUEVO PROYECTO: beneficiará seguridad y calidad de vida de las familias

La Municipalidad de Villa María del Triunfo ha mostrado los avances de este mega proyecto que verá la luz pronto en favor de los vecinos.

Daniela Alvarado
Municipalidad de Villa María del Triunfo anuncia avance de obra
Municipalidad de Villa María del Triunfo anuncia avance de obra | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

La Municipalidad de Villa María del Triunfo ha confirmado que sigue en pie con los diferentes proyectos pensados para el bienestar de la comunidad, entre los cuales resaltan la remodelación de pistas y veredas, colocación de áreas verdes y más acciones relacionadas.

Calendario 2026: revisa la lista de días no laborables para marzo

PUEDES VER: ¿Marzo tendrá nuevos días NO LABORABLES? Esto dice el calendario oficial de 2026 para el próximo mes

En este contexto, las autoridades decidieron informar acerca de los avances que se han venido registrando en una nueva obra que ya lleva algún tiempo en proceso de realización, y la cual aportará grandemente en la transitabilidad de la zona beneficiada.

Se trata de la implementación de varios km de pistas en un sector concurrido por los vecinos y vecinas, quienes ya solicitaban atención puntual a estas estructuras que no se encontraban en el estado más óptimo posible y dificultaban el paso tanto de conductores como de peatones.

Municipalidad de Villa María del Triunfo

Vecinos celebran construcción de nueva obra en el distrito / FOTO: Municipalidad de Villa María del Triunfo

"Seguimos trabajando firmemente en esta importante obra vial que contempla la construcción de 2.4 km de pistas, mejorando la transitabilidad, la seguridad y la calidad de vida de nuestras familias villamarianas.", se lee en el mensaje compartido por las autoridades en redes sociales.

Asimismo, en las imágenes compartidas en la plataforma web oficial de la comuna distrital, se puede evidenciar la evolución del Proyecto Las Magnolias que pronto será una realidad para los vecinos de Nuevo Milenio, tras años de esperar mejores condiciones de vida.

De inmediato los usuarios dejaron sus respectivos comentarios en modo de respaldo hacia la obra que está en proceso de creación. "Muy bien alcalde", señala uno de los mensajes en la publicación.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Cronograma ONP de marzo 2026: consulta las fechas de pago de pensiones en Banco de la Nación

  2. Temblor en Perú HOY, sábado 28 de febrero EN VIVO: dónde se registró el último sismo y magnitud

  3. Corte de agua en Lima este domingo 1 de marzo: distritos afectados y horarios, según Sedapal

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano