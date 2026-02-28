Vecinos de Villa María del Triunfo festejan NUEVO PROYECTO: beneficiará seguridad y calidad de vida de las familias

La Municipalidad de Villa María del Triunfo ha confirmado que sigue en pie con los diferentes proyectos pensados para el bienestar de la comunidad, entre los cuales resaltan la remodelación de pistas y veredas, colocación de áreas verdes y más acciones relacionadas.

En este contexto, las autoridades decidieron informar acerca de los avances que se han venido registrando en una nueva obra que ya lleva algún tiempo en proceso de realización, y la cual aportará grandemente en la transitabilidad de la zona beneficiada.

Se trata de la implementación de varios km de pistas en un sector concurrido por los vecinos y vecinas, quienes ya solicitaban atención puntual a estas estructuras que no se encontraban en el estado más óptimo posible y dificultaban el paso tanto de conductores como de peatones.

Vecinos celebran construcción de nueva obra en el distrito / FOTO: Municipalidad de Villa María del Triunfo

"Seguimos trabajando firmemente en esta importante obra vial que contempla la construcción de 2.4 km de pistas, mejorando la transitabilidad, la seguridad y la calidad de vida de nuestras familias villamarianas.", se lee en el mensaje compartido por las autoridades en redes sociales.

Asimismo, en las imágenes compartidas en la plataforma web oficial de la comuna distrital, se puede evidenciar la evolución del Proyecto Las Magnolias que pronto será una realidad para los vecinos de Nuevo Milenio, tras años de esperar mejores condiciones de vida.

De inmediato los usuarios dejaron sus respectivos comentarios en modo de respaldo hacia la obra que está en proceso de creación. "Muy bien alcalde", señala uno de los mensajes en la publicación.