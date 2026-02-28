- Hoy:
Municipalidad de Villa El Salvador celebra fin de mega obra en aporte a la transitabilidad de los vecinos
Ciudadanos en Villa El Salvador reciben nueva obra planificada por las autoridades para brindar mejor calidad de vida a su comunidad.
Con la finalidad de seguir brindando mejoras y aportes a la población del distrito de Villa El Salvador, la municipalidad se encargó de gestionar hace unos meses los trabajos de renovación e implementación en varias zonas, para que así todos puedan gozar de mejores estructuras.
De esta manera, conforme pasó el tiempo, las autoridades han ido avanzando en la realización de diferentes intervenciones que benefician al ambiente de la comunidad. Entre las actividades más destacadas se encuentra la remodelación de pistas y veredas.
Por medio de las redes sociales, los representantes de la comuna confirmaron que se ha llevado a cabo la construcción de más de 32 mil m2 de pistas y más de 20 mil m2 de veredas hechas 100% de concreto en uno de los sectores más concurridos del lugar.
Vecinos celebran la nueva obra terminada en V.E.S / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador
"Creación urbana para el acceso vehicular y la transitabilidad de los vecinos y vecinas en el Sector 3 Grupo 20.", se lee en el mensaje publicado desde la web, para anunciar el fin de la mega obra ejecutada que verá la luz oficialmente este primer fin de semana de marzo.
Este domingo 01 de marzo desde las 9:00 a.m. en el Parque Central del Grupo 20 del Sector 3, los ciudadanos están invitados a participar de una jornada para celebrar la llegada de este proyecto.
