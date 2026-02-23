Nueva oportunidad laboral en Villa El Salvador: requisitos, funciones y hasta cuándo postular

0
La Municipalidad de Villa El Salvador ha anunciado una nueva convocatoria laboral que se encuentra en proceso de reclutamiento para dos puestos.

Municipalidad de Villa El Salvador anuncia convocatoria laboral
Municipalidad de Villa El Salvador anuncia convocatoria laboral | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
La Municipalidad de Villa El Salvador ha confirmado una nueva oportunidad laboral para todos aquellos interesados en busca de empleo. Las autoridades confirmaron que se trata de dos vacantes libres para la postulación y que se requiere cumplir algunas condiciones previas al proceso.

Por medio de sus redes sociales, la entidad reafirmó el compromiso que tiene en el tema de empleabilidad con su población y brindó detalles de estas ofertas que solicitan trabajadores para cubrir los puestos de inspector de tránsito y conductor de vehículo clase A Categoría ll.

"La Municipalidad de Villa El Salvador, a través de la Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial, te invita a postular a los siguientes puestos operativos este 21, 22, 23, 24 y 25 de febrero.", dice el mensaje compartido por la entidad municipal.

Villa El Salvador

Municipalidad del distrito anunció convocatoria / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador

Requisitos para inspector de tránsito

  • CV
  • Constancia de trabajo mínima de 3 meses
  • Certificado de estudios de secundaria completa (Indispensable)
  • Copia de DNI (Vigente)
  • Ficha RUC
  • Sin antecedentes penales, judiciales y policiales.

Requisitos para conductor de vehículo clase A categoría ll

  • CV
  • Constancia de trabajo mínima de 3 meses
  • Certificado de estudios de secundaria completa (Indispensable)
  • Copia de DNI (Vigente)
  • Ficha RUC
  • Licencia A-llA, A-llB
  • Sin antecedentes judiciales y policiales.

¿Dónde postularse y en qué horario?

Los documentos de los aspirantes serán recibidos en el Depósito Municipal- Sector 3 Grupo 15 del distrito. Por otro lado, el horario para acudir es solo de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

