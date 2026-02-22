Municipalidad de San Juan de Lurigancho abre convocatoria laboral con sueldo de más de 2,000 soles

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho ha confirmado una nueva oportunidad laboral haciendo un llamado a los postulantes durante este mes de febrero, pues se encuentra en busca de un miembro para el equipo de trabajo de la comuna distrital.

De acuerdo a lo que indica la información de sus redes sociales, la entidad se encuentra en medio de un proceso de reclutamiento para el puesto de sereno de intervención rápida, el cual será remunerado con un salario que supera los 2,000 soles.

Requisitos para la convocatoria

Secundaria Completa.

Seis (06) meses de experiencia en el sector público o privado.

Tres (03) meses de experiencia en función o mate

¿Hasta cuándo presentar documentación para la convocatoria?

Si estás interesado en dejar tu CV para ser parte de los convocados, entonces tendrás la oportunidad de hacerlo hasta el martes 24 de febrero en Palacio Municipal y en Base Siglo XXI.

¿A cuánto asciende el salario para el puesto?

El sueldo que se ha anunciado para este cargo en la municipalidad, es de 2,200 soles. Además se precisa que los pagos serán puntuales.

Convocatoria laboral llega hasta el 24 de febrero / FOTO: Municipalidad de San Juan de Lurigancho

Características del puesto