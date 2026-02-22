0
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
Municipalidad de San Juan de Lurigancho abre convocatoria laboral con sueldo de más de 2,000 soles

El distrito de San Juan de Lurigancho oferta un nuevo puesto laboral en la municipalidad y AQUÍ podrás enterarte cómo postular.

San Juan de Lurigancho anuncia convocatoria laboral
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho ha confirmado una nueva oportunidad laboral haciendo un llamado a los postulantes durante este mes de febrero, pues se encuentra en busca de un miembro para el equipo de trabajo de la comuna distrital.

De acuerdo a lo que indica la información de sus redes sociales, la entidad se encuentra en medio de un proceso de reclutamiento para el puesto de sereno de intervención rápida, el cual será remunerado con un salario que supera los 2,000 soles.

Requisitos para la convocatoria

  • Secundaria Completa.
  • Seis (06) meses de experiencia en el sector público o privado.
  • Tres (03) meses de experiencia en función o mate

¿Hasta cuándo presentar documentación para la convocatoria?

Si estás interesado en dejar tu CV para ser parte de los convocados, entonces tendrás la oportunidad de hacerlo hasta el martes 24 de febrero en Palacio Municipal y en Base Siglo XXI.

¿A cuánto asciende el salario para el puesto?

El sueldo que se ha anunciado para este cargo en la municipalidad, es de 2,200 soles. Además se precisa que los pagos serán puntuales.

San Juan de Lurigancho

Convocatoria laboral llega hasta el 24 de febrero / FOTO: Municipalidad de San Juan de Lurigancho

Características del puesto

  • Realizar patrullajes constantes en zonas de alta incidencia delictiva.
  • Responder de manera rápida y eficiente ante emergencias.
  • Trabajar en conjunto con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones relacionadas.
  • Ejecutar operativos focalizados en la prevención y neutralización de delitos como micro comercialización de drogas,
    pandillaje y otros que afecten la paz social.
  • Apoyar en la recuperación de los espacios públicos del distrito en operativos conjuntos.
  • Proporcionar información y asistencia a los ciudadanos, fomentando una relación de confianza y colaboración entre
    la comunidad y el cuerpo de serenazgo.
  • Brindar apoyo en situaciones de emergencia, como incendios o desastres naturales, colaborando con los bomberos
    y otras entidades de respuesta para salvaguardar la integridad de las personas y los bienes.
  • Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

