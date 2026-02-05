Se recuperan importantes vías en San Juan de Lurigancho: retiran más de 10 toneladas de basura y mejora el tránsito

La familias del asentamiento humano 28 de Diciembre, en Enrique Montenegro se muestran felices con la reciente noticia de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, y es que se logró retirar más de 10 toneladas de basura y desmonte acumuladas. Esta situación generaba complicaciones para la movilización libre, tanto de peatones como de vehículos.

Luego de varios pedidos de la población, personal especializado llegó a la zona con maquinarias para el despeje de la vía. Pero para estas labores no solo se contaron con trabajadores del municipio; los vecinos de SJL también participaron activamente de la jornada intensa de limpieza.

Se retiró más de 10 toneladas de desmonte y basura en Enrique Montenegro.

Tras las intervenciones realizadas en San Juan de Lurigancho, se recuperaron las vías de acceso que se encontraban obstruidas, además, se pudo ejecutar la ampliación de dicha zona, permitiendo una mayor transitabilidad para peatones y vehículos, ya que no se podía movilizar con libertad por dicha zona.

Esta reciente acción en el distrito deja en claro el trabajo que desarrollan las autoridades en conjunto con la población, que es el primer beneficiario de estas importantes labores. Los vecinos del asentamiento humano 28 de Diciembre ya no sufrirán las consecuencias de la acumulación de polvo y residuos que afectan la calidad de vida.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar en redes sociales. "Una linda gestión por parte de la municipalidad, seguimos avanzando", "Ja ja ja qué payasada, el alcalde ya está de salida y recién se acuerda de hacer obras, la típica de siempre", "Qué alegría por todos los vecinos de esa comunidad", indicaron.