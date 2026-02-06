Municipalidad de Villa El Salvador anuncia excelente noticia: termina obra que mejorará el tránsito de los vecinos
La Municipalidad de Villa El Salvador anunció el fin de un proyecto de construcción que era muy esperado por los vecinos de cierta zona del distrito.
La Municipalidad de Villa el Salvador reafirma el compromiso que tiene con su comunidad y se alista para inaugurar una obra que ya tenía cierto tiempo en ejecución, y que fue pensada con la finalidad de beneficiar a los ciudadanos en lo que respecta a su día a día transitando por la zona.
PUEDES VER: Corte de luz en San Juan de Miraflores este 5 y 6 de febrero: revisa las zonas y horarios de suspensión
Se trata de un área que necesitaba atención y restauración en ciertas partes de su infraestructura, las cuales perjudicaban tanto a los vecinos como a los conductores del lugar. Es por esto que se tomó la decisión de intervenir el espacio y renovarlo, gestionando algunas implementaciones necesarias.
De esta manera, los ciudadanos que viven alrededor del Sector 3 Grupo 19, recibieron la excelente noticia del fin de la construcción de nuevas pistas y veredas en la zona, obra que fue ejecutada por las autoridades del distrito y que será inaugurada durante este fin de semana.
Por medio de la cuenta oficial de Facebook de la comuna, los encargados oficializaron el término del proyecto con un mensaje hacia los usuarios. "Creación urbana para el acceso vehicular y la transitabilidad de los vecinos y vecinas en el Sector 3 Grupo 19."
Según lo que indica la propia entidad municipal, serán más de 32 mil m² de pistas y más de 20 mil m² de veredas los que se han planificado producir y no solo en este Grupo 19, sino también en el 20 y 27.
¿Cuándo se inaugurará esta construcción?
Autoridades en Villa El Salvador anuncian nueva obra para vecinos / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador
El evento está programado para este domingo 08 de febrero de 2026 y se estará celebrando desde las 08:00 a.m en el Parque Central del Grupo 19 del Sector 3.
- 1
Municipalidad de Lima inaugura moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras
- 2
Municipalidad de Lima comparte buena noticia para vecinos: instala puente peatonal en importante obra
- 3
Distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas: Sedapal confirma corte este viernes 6 de febrero
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90