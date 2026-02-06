Municipalidad de Puente Piedra confirma dos conciertos por su aniversario: artistas se presentarán el 13 y 14 de febrero

El distrito de Puente Piedra celebrará su 99° aniversario de creación política por todo lo alto, y es que la municipalidad a cargo del alcalde, Rennán Espinoza, confirmó que se realizarán dos conciertos por esta fecha especial. Los vecinos podrán acudir el Estadio Municipal el viernes 13 y sábado 14 de febrero.

Usualmente el concierto por el aniversario de Puente Piedra se llevaba a cabo el 13 de febrero, pero este año habrá doble celebración. Esta noticia ha alegrado a los habitantes del distrito, quienes podrán disfrutar de los shows con reconocidos artistas nacionales e internacionales, y sin costo alguno.

Para el viernes 13 de febrero se ha confirmado la presencia de Yarita Lizeth, Tito Nieves, Mojarras, Alma Rebelde y Corazón Serrano. El evento comenzará desde la 1:00 p. m., por lo que si está interesado en acudir, le recomendamos que asista con anticipación para que se posicione en un buen lugar.

Mientras que el sábado 14 de febrero, los vecinos podrán gozar de las presentaciones de Chechito, Wampi, Guinda, El Lobo y la Sociedad Privada, Son Tentación y La Bella Luz. De igual manera el horario establecido es a la 1:00 p. m., en el Estadio Municipal, al costado del Mercado Huamantanga.

De acuerdo a lo informado mediante redes sociales, se autoriza el ingreso de menores a partir de los 12 años, asimismo, es recomendable no acudir con niños pequeños debido a la afluencia de público. Por otro lado, no estará permitido el pase al local con bebidas alcohólicas, ya que dentro se realizará la venta.

"Bien mi alcalde", "Qué buenos grupos se van a presentar", "Yo iré a ver a Wampi", "Dos días de tono", "Queremos cronograma de la presentación", "Que empiece temprano y no termine tan noche", "¿Quién se apunta, vamos?", "Yo quería a Son del Duke", "El ingreso que sea con DNI", comentaron los usuarios en redes sociales.