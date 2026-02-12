Obra de mejoramiento de emblemático parque en Lima avanza: vecinos se beneficiarán tras 40 años de espera

El Campo de Marte es uno de los parques más grandes y emblemáticos de Lima, por lo que la Municipalidad de Jesús María, con apoyo del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), inició el proyecto de mejoramiento y rehabilitación. Esta noticia ha sido bien recibida por los vecinos, ya que tuvieron que esperar 40 años para la ejecución de esta renovación.

La renovación del Campo de Marte en Jesús María comenzó a finales de 2025 y actualmente, INVERMET informó que el proyecto se encuentra en un 30 %. Entre las intervenciones se incluyen la rehabilitación de los espacios públicos, mejorar la infraestructura y ampliar áreas verdes.

Eso no es todo, ya que también se realizará la renovación de losas deportivas y pistas, instalación de mobiliario, construcción de nuevas veredas, pavimento renovado, luminarias y un moderno circuito de ciclovías, que podrán ser difrutados por los ciudadanos que acudan al emblemático parque.

El proyecto de modernización del Campo de Marte tiene una inversión de S/ 26 millones.

Del mismo modo, se realizarán acciones para incrementar la seguridad en el parque y sus alrededores, como la colocación de cámaras de videovigilancia, sistemas de iluminación LED y módulos de vigilancia. Por otro lado, también se incorporarán servicios higiénicos adecuados para el uso de los visitantes.

Es importante señalar que el Campo de Marte sirve como pulmón verde de la ciudad, puesto que contribuye a mejorar la calidad del aire y ofrece un espacio de entretenimiento. Además, en dicho espacio se desarrollan diversos eventos cívicos, ferias, actividades deportivas y manifestaciones culturales.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar respecto a la obra de mejoramiento del Campo de Marte. "Me parece excelente", "Ya era hora, espero que acaben pronto la obra", "Por favor, incrementar la seguridad en la avenida Salaverry", "Ojalá también arreglen la pista atlética", indicaron.