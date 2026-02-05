Municipalidad de Chorrillos da la mejor noticia para vecinos: inician labores de limpieza masiva en el distrito

Durante varios días, vecinos de Chorrillos estaban viviendo entre docenas de bolsas de basura y olores desagradables; sin embargo, la espera terminó. La municipalidad del distrito informó que ya iniciaron las acciones de limpieza en diversos puntos, lo que ha generado gran alivio entre la población.

Alameda del Sur, Los Cedros, Malecón Grau, entre otras zonas de Chorrillos, se habían convertido en puntos de almacenamiento de residuos, lo que no solo generó una mala imagen del distrito, también malos olores y deteriora del entorno urbano, reduciendo la calidad de vida de los vecinos.

Mediante sus redes sociale, la Municipalidad de Chorrillos compartió diversas imágenes en las que se muestra el antes y después de Av. San Pedro, Estadio "La Laguna", Av. Prolongación Los Pinos, Av. El Sol, Calle Prol. Cahuide, A.H. Mártir José Olaya, Calle Manuel Alcedo, Av. Mariscal Castilla y Av. Prol. Ariosto Matellini.

"La Municipalidad de Chorrillos continúa reforzando las acciones de limpieza en nuestro distrito. Se evidencia el recojo de basura realizado por el personal de limpieza en la esquina de Huancavelica y calle 9A, en la urbanización Héroes del Pacífico, contribuyendo a recuperar este espacio y mantenerlo limpio, seguro y saludable para nuestros vecinos.", informó la municipalidad.

La Municipalidad de Chorrillos realiza recojo de basura.

Esta noticia ha generado diversas reacciones en las redes, puesto que por su parte la entidad municipal exhortó a la población de que se respete el horario establecido para sacar la basura, pero los usuarios comentaron que la actual gestión no atiende las necesidades y el camión no pasa por las zonas.

"Alameda Sur, por favor, ¿no pueden contratar a alguien que los ayude? ¿Con un solo camión están limpiando todo Chorrillos? Ya tenemos más de una semana de basura de Huaylas hasta la playa", "Tienen mucho que trabajar aún, el distrito está hecho un asco", "Esto nunca había sucedido en Chorrillos", "La gente ha sacado su basura en el horario correcto durante más de una semana y ustedes no han recogido nada, no se pasen pues, que tal cara de fierro para hacer este video", comentaron los usuarios.