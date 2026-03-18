Administrador de Universitario arremetió contra presidente de la Liga Profesional: “Deje de…”

El administrador de Universitario de Deportes y el presidente de la Liga Profesional de Fútbol han protagonizado una fuerte pelea. Tras las recientes declaraciones de Fernando Corcino, Franco Velazco no se quedó callado y, vía X, se pronunció pidiéndole que deje de mentir.

Cabe mencionar que Velazco criticó a la junta directiva de la entidad reguladora. En ese sentido, Corcino salió a responderle con dureza, por lo que el administrador crema volvió a cuestionarlo utilizando sus redes sociales.

“La Junta Directiva ha nombrado a dedo y de manera irregular a los miembros de la Comisión Disciplinaria”, comentó el administrador crema en el programa de L1 MAX. Esto ocasionó la respuesta del representante de la LFPP.

Ante este panorama Corcino respondió lo siguiente: "De sus actos se deduce lo que busca, busca tal vez que se nombre una Comisión Disciplinaria de acuerdo a sus intereses o que favorezca siempre sus pretensiones y los órganos no están para eso, están para actuar con independencia, transparencia y neutralidad. Si no estoy de acuerdo con una resolución tengo los caminos legales para cuestionarlos, tanto a nivel interno como externo", fueron sus palabras en una reciente entrevista para RPP.

Franco Velazco le responde a Fernando Corcino

Esto no quedó ahí, pues el administrador de la ‘U’ no dudó en utilizar sus redes sociales para criticar a Corcino.

“Sr. Corcino por favor deje de mentir y confundir a la afición y medios de comunicación. El artículo 43 del estatuto es expreso y único, la asamblea elige a los miembros de la Comisión y esto no ha ocurrido. Y Ud. ya reconoció públicamente que la asamblea recién se llevará a cabo el 30 de abril, esto quiere decir que no ha habido elección valida”, enfatizó el administrador de la ‘U’.