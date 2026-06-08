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Horóscopo de HOY, lunes 8 de junio: Josie Diez Canseco comparte sus predicciones según tu signo zodiacal
El horóscopo de Josie Diez Canseco ofrece pronósticos que muestran las influencias cósmicas en la vida de las personas. ¿Qué se viene para ti en el amor?
Las predicciones de Josie Diez Canseco para hoy, lunes 8 de junio, ya están disponibles para los 12 signos del zodiaco. Como es habitual, miles de seguidores consultan el horóscopo en busca de guía sobre aspectos cruciales de su vida, como el amor, la salud, el trabajo, las finanzas y las oportunidades que podrían presentarse. ¿Qué te depara el destino en diversos ámbitos?
PUEDES VER: Horóscopo de HOY, domingo 7 de junio: predicciones de Josie Diez Canseco, según tu signo del zodiaco
Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones de HOY, lunes 8 de junio de 2026
ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Los malos entendidos sentimentales se agravarán por tu empeño en recordar problemas pasados.
- Número de suerte, 22.
TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Hoy notarás algunos cambios y vendrán muchos más que te llevarán hacia la estabilidad.
- Número de suerte, 3.
GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Tu pareja ha cambiado, no imagines razones que solo te harán sufrir.
- Número de suerte, 14.
CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Después de muchos desacuerdos, la armonía vuelve a tu vida sentimental.
- Número de suerte, 10.
LEO: 22 JUL-22 AGO.: Tu situación sentimental no mejorará hasta que no reconozcas tus errores.
- Número de suerte, 1.
VIRGO: 23 AGO-22 SET.: Te reencontrarás con alguien a quien hacía tiempo que no veías, los sentimientos resurgirán con fuerza.
- Número de suerte, 5.
LIBRA: 23 SET.-22 OCT.: Las dudas se han aclarado y la ilusión vuelve a tu corazón, te esforzarás por mantener esa felicidad.
- Número de suerte, 17.
ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Tu relación atraviesa momentos difíciles, toma las cosas con calma.
- Número de suerte, 4.
SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Después de analizar tus sentimientos, tendrás claro lo que quieres para tu vida afectiva.
- Número de suerte, 9.
CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Alguien de tu entorno cercano te demostrará que es más que amistad lo que siente por ti.
- Número de suerte, 16.
ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Día de nuevas amistades y tentaciones, alguien que conocerás despertará emociones inquietantes en ti.
- Número de suerte, 21.
PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Aclararás tus ideas y lo que quieres lograr en el amor, hoy retomarás planes que habías postergado.
- Número de suerte, 8.
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