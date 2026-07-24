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Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026: fecha, precio de entradas y lugar confirmado
La final de la Red Bull Batalla Perú 2026 se celebrará en Lima con la participación de los mejores MCs peruanos. Descubre los pormenores del evento de freestyle.
¡Ya se ha fijado la fecha para la anticipada Final Nacional de Red Bull Batalla 2026! El 12 de septiembre reunirá a los más destacados talentos del freestyle peruano, quienes competirán en un solo encuentro para decidir quién será el nuevo campeón y representante del Perú en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027.
Detalles del evento: lugar y fecha
El sábado 12 de septiembre se desarrollará la Final Nacional en Paradiso Lima. Las puertas se abrirán a las 5:00 p. m. y el inicio del evento está programado para las 7:00 p. m. La jornada contará con la colaboración de Vans y Radio La Zona, y las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.
Principales contendientes: Jota y Stick
Participarán 16 MCs de diversas ciudades. Entre los favoritos se destacan Jota, quien ha sido campeón nacional en 2015, 2016 y 2023, y se llevó el segundo puesto internacional en 2016, junto a Stick, ganador nacional en 2013, 2020 y 2021.
Estos competidores son figuras icónicas del freestyle peruano. Jota intentará continuar su legado, mientras que Stick buscará recuperar el título nacional con su reconocida presencia escénica y experiencia.
La celebración también será una oportunidad para visibilizar a la nueva generación de talentos. Entre ellos está MSL, quien participó en las regionales de 2025, y Venti, visto como una de las promesas del freestyle en Perú.
Los competidores confirmados incluyen a Nekroos (Lima), Icon (Lima), JC Snake (Lima), KG (Lima), Katacrist (Lima), Jota (Trujillo), Venti (Lima), Stick (Lima), Ramset (Lima), Piero Pistas (Lima), NSP (Lima), MSL (Cusco), Letras Tarapoto (Tarapoto), Rap Deluxe (Trujillo), entre otros de varias regiones del país.
Red Bull Batalla ha anunciado que la selección de jueces incluirá importantes figuras del freestyle, cuyos nombres se revelarán próximamente en sus redes sociales.
¡Vamos al Circo!
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