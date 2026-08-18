Temblor en Perú HOY, martes 18 de agosto EN VIVO: dónde fue el último sismo y magnitud según IGP

¿Sentiste un movimiento sísmico? Este martes 18 de agosto, los peruanos permanecen atentos a los reportes del Instituto Geofísico del Perú para conocer si se registró un nuevo temblor en el país. En esta nota podrás seguir la información actualizada sobre dónde ocurrió el último sismo, cuál fue su magnitud, profundidad, hora y epicentro, según los reportes oficiales del IGP.

IGP Temblor en Perú HOY, martes 18 de agosto EN VIVO: epicentro y magnitud 09:39 Bienvenidos Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último sismo registrado en Perú HOY, martes 18 de agosto de 2026.