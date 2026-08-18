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Temblor en Perú HOY, martes 18 de agosto EN VIVO: dónde fue el último sismo y magnitud según IGP

¿Dónde fue el último temblor y qué magnitud tuvo? Mantente informado y revisa los últimos movimientos registrados durante la jornada de HOY, martes 18 de agosto.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último sismo registrado en Perú HOY, martes 18 de agosto de 2026.
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último sismo registrado en Perú HOY, martes 18 de agosto de 2026. | Imagen: ChatGPT
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¿Sentiste un movimiento sísmico? Este martes 18 de agosto, los peruanos permanecen atentos a los reportes del Instituto Geofísico del Perú para conocer si se registró un nuevo temblor en el país. En esta nota podrás seguir la información actualizada sobre dónde ocurrió el último sismo, cuál fue su magnitud, profundidad, hora y epicentro, según los reportes oficiales del IGP.

Revisa el reporte EN VIVO sobre los sismos registrados por el IGP de HOY, lunes17 de agosto en Perú.

PUEDES VER: ¿Se registró un temblor en Perú este lunes 17 de agosto? Estos son los últimos reportes de IGP

IGP Temblor en Perú HOY, martes 18 de agosto EN VIVO: epicentro y magnitud

09:39
18/8/2026

Bienvenidos

Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último sismo registrado en Perú HOY, martes 18 de agosto de 2026.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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