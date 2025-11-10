0
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

¿Cómo saber si pertenezco a EsSalud o SIS? Guía fácil y completa para saber dónde estás registrado

Los ciudadanos en el Perú tienen la opción de poder acceder a la atención médica a través de EsSalud o de SIS. Consulta a cuál perteneces.

Daniela Alvarado
SIS y EsSalud: ¿Cómo saber si estás registrado?
SIS y EsSalud: ¿Cómo saber si estás registrado? | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
En el Perú, la atención médica pública se brinda principalmente a través de dos sistemas de aseguramiento en salud: el Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Seguro Integral de Salud (SIS). Ambos tienen el objetivo de garantizar el acceso a servicios médicos, pero están dirigidos a distintos grupos de la población.

EsSalud, administrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), brinda cobertura a trabajadores formales, sus familiares y pensionistas. Su financiamiento proviene de los aportes que realizan los empleadores (9 % del sueldo de cada trabajador).

Por otro lado, el SIS, dependiente del Ministerio de Salud (MINSA), ofrece cobertura gratuita a las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad o sin empleo formal. Su objetivo es asegurar que todos los peruanos puedan acceder a atención médica, sin importar su condición económica. Por ello, conocer si uno se encuentra afiliado a alguno de estos sistemas es fundamental para saber dónde recibir atención médica gratuita o subsidiada.

¿Cómo saber si estás afiliado a EsSalud?

El Seguro Social de Salud (EsSalud) pone a disposición una plataforma en línea para que cualquier ciudadano pueda verificar su afiliación. Pasos para consultar tu afiliación en EsSalud:

  • Ingresa al portal oficial de EsSalud: https://www.essalud.gob.pe/.
  • Haz clic en la opción 'Consulta del asegurado'
  • Elige el tipo de búsqueda: por DNI, Apellido y Nombre o Tipo de Documento.
  • Ingresa los datos solicitados y presiona 'Consultar'.
  • El sistema mostrará si estás registrado, el tipo de seguro que posees (regular, agrario, pensionista, entre otros) y el centro asistencial asignado.

¿Cómo saber si estás afiliado al SIS?

El Seguro Integral de Salud (SIS) también cuenta con una plataforma virtual para verificar tu afiliación de manera rápida y gratuita. Pasos para consultar tu afiliación en el SIS:

  • Ingresa al portal del SIS: https://apps.sis.gob.pe/SisConsultaEnLinea
  • Selecciona el tipo de documento (DNI, carnet de extranjería u otro).
  • Digita tu número de documento y el código de verificación que aparece en pantalla.
  • Presiona 'Consultar'.
  • El sistema mostrará si estás afiliado, el tipo de plan (SIS Gratuito, SIS para Todos, SIS Independiente, entre otros) y la fecha de inicio de cobertura.

Diferencias entre EsSalud y SIS

El Seguro Social de Salud (EsSalud): Es pagado por el empleador y corresponde el 9% del salario, independientemente del monto que un trabajador gane. En las boletas de pago, no suelen aparecer como egresos o ingresos u otros conceptos, ya que no se paga ni tampoco se quita.

Seguro Integral de Salud (SIS): El Seguro Integral de Salud es un seguro público para quienes no tienen otro tipo de cobertura. El SIS brinda cobertura financiera para servicios médicos, medicamentos y atención de emergencias a sus afiliados.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

