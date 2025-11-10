- Hoy:
¿Cómo saber si pertenezco a EsSalud o SIS? Guía fácil y completa para saber dónde estás registrado
Los ciudadanos en el Perú tienen la opción de poder acceder a la atención médica a través de EsSalud o de SIS. Consulta a cuál perteneces.
En el Perú, la atención médica pública se brinda principalmente a través de dos sistemas de aseguramiento en salud: el Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Seguro Integral de Salud (SIS). Ambos tienen el objetivo de garantizar el acceso a servicios médicos, pero están dirigidos a distintos grupos de la población.
PUEDES VER: Excelente noticia en Puno: confirman campaña de salud GRATUITA este 10 y 11 de noviembre
EsSalud, administrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), brinda cobertura a trabajadores formales, sus familiares y pensionistas. Su financiamiento proviene de los aportes que realizan los empleadores (9 % del sueldo de cada trabajador).
Por otro lado, el SIS, dependiente del Ministerio de Salud (MINSA), ofrece cobertura gratuita a las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad o sin empleo formal. Su objetivo es asegurar que todos los peruanos puedan acceder a atención médica, sin importar su condición económica. Por ello, conocer si uno se encuentra afiliado a alguno de estos sistemas es fundamental para saber dónde recibir atención médica gratuita o subsidiada.
¿Cómo saber si estás afiliado a EsSalud?
El Seguro Social de Salud (EsSalud) pone a disposición una plataforma en línea para que cualquier ciudadano pueda verificar su afiliación. Pasos para consultar tu afiliación en EsSalud:
- Ingresa al portal oficial de EsSalud: https://www.essalud.gob.pe/.
- Haz clic en la opción 'Consulta del asegurado'
- Elige el tipo de búsqueda: por DNI, Apellido y Nombre o Tipo de Documento.
- Ingresa los datos solicitados y presiona 'Consultar'.
- El sistema mostrará si estás registrado, el tipo de seguro que posees (regular, agrario, pensionista, entre otros) y el centro asistencial asignado.
¿Cómo saber si estás afiliado al SIS?
El Seguro Integral de Salud (SIS) también cuenta con una plataforma virtual para verificar tu afiliación de manera rápida y gratuita. Pasos para consultar tu afiliación en el SIS:
- Ingresa al portal del SIS: https://apps.sis.gob.pe/SisConsultaEnLinea
- Selecciona el tipo de documento (DNI, carnet de extranjería u otro).
- Digita tu número de documento y el código de verificación que aparece en pantalla.
- Presiona 'Consultar'.
- El sistema mostrará si estás afiliado, el tipo de plan (SIS Gratuito, SIS para Todos, SIS Independiente, entre otros) y la fecha de inicio de cobertura.
Diferencias entre EsSalud y SIS
El Seguro Social de Salud (EsSalud): Es pagado por el empleador y corresponde el 9% del salario, independientemente del monto que un trabajador gane. En las boletas de pago, no suelen aparecer como egresos o ingresos u otros conceptos, ya que no se paga ni tampoco se quita.
Seguro Integral de Salud (SIS): El Seguro Integral de Salud es un seguro público para quienes no tienen otro tipo de cobertura. El SIS brinda cobertura financiera para servicios médicos, medicamentos y atención de emergencias a sus afiliados.
