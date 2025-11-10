0
Excelente noticia en Puno: confirman campaña de salud GRATUITA este 10 y 11 de noviembre

Los ciudadanos en Puno tendrán la opción de poder ser parte de esta nueva iniciativa gratuita ofrecida por EsSalud. ¿En qué consiste?

Daniela Alvarado
Campaña cardiovascular gratuita en Puno
Campaña cardiovascular gratuita en Puno | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
El Seguro Social de Salud (EsSalud), a través del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), realizará un operativo cardiológico en la región Puno con el objetivo de acercar servicios médicos especializados a la población del altiplano.

Las personas aseguradas a EsSalud podrían acceder al Bono 820 soles.

PUEDES VER: Consulta con DNI si estás afiliado a EsSalud y si te corresponde cobrar el Bono de 820 soles

La jornada se desarrollará los días 10 y 11 de noviembre en las instalaciones del Hospital III Base Puno, beneficiando a asegurados que requieren evaluación y seguimiento por enfermedades del corazón.

Especialistas del INCOR atenderán en el Hospital III Base Puno

Durante el operativo, un equipo de cardiólogos, enfermeros y técnicos especializados del INCOR brindará atención integral en salud cardiovascular, que incluye evaluaciones clínicas, diagnósticos preventivos y consejería médica. Asimismo, se realizarán electrocardiogramas, ecocardiogramas y pruebas de esfuerzo, entre otros servicios orientados a detectar de manera temprana patologías cardiacas.

Acercando servicios de alta complejidad a regiones

Esta iniciativa forma parte del compromiso de EsSalud por descentralizar la atención médica especializada y fortalecer la capacidad de respuesta frente a enfermedades crónicas en regiones alejadas. Con el despliegue de profesionales del INCOR en Puno, se busca garantizar que los asegurados reciban atención oportuna y de calidad sin necesidad de trasladarse a Lima.

Prevención y detección temprana

EsSalud recordó la importancia de realizarse chequeos preventivos y mantener hábitos saludables para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad en el país. El operativo cardiológico en Puno representa un paso más en la estrategia de prevención y detección temprana impulsada por la institución en beneficio de la población asegurada.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

