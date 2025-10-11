- Hoy:
Consulta con tu DNI te corresponde cobrar el Bono de hasta 2,070 soles este 2025
Gran parte de la población desconoce que puede cobrar un Bono de hasta 2,070 soles. Conoce AQUÍ si eres uno de los beneficiarios.
Miles de ciudadanos buscan conocer que el Estado peruano está entregando diversos beneficios económicos. Sin embargo, muchos desconocen que el Seguro Social de Salud está entregando hasta 2,070 soles a miles a un grupo de ciudadanos. Para conocer más detalles del abono, solo tienes que revisar las próximas líneas.
Bono EsSalud 2025: ¿Quiénes pueden cobrarlo?
El Bono EsSalud de hasta 2,070 soles es uno de los beneficios económicos que se entrega a los familiares de los asegurados que han fallecido. Se debe tener en cuenta que estas personas deben acreditar los gastos que realizaron por el fallecimiento del titular del Seguro Social de Salud.
El Bono EsSalud se paga solo a los afiliados.
Bono EsSalud 2025: ¿Qué gastos cubre el subsidio?
Las personas que quieran solicitar el Bono Sepelio de EsSalud deben saber que esta subvención cubre los gastos de nicho, sepultura, cremación, entierro, ataúd, capilla ardiente, carroza, transporte, mortaja o traje y preparación del cadáver.
Requisitos para cobrar el Bono de EsSalud
A continuación, podrás conocer cuáles son los requisitos que debes cumplir para cobrar el Bono de Sepelio anunciado por EsSalud (Seguro Social de Salud).
- Formulario N° 1040, debidamente llenado y firmado.
- DNI del solicitante beneficiario
- Exhibir comprobantes de pago originales por los gastos funerarios donde indique el nombre del asegurado fallecido, emitidos a nombre del familiar o tercero que realiza el gasto.
- Si el gasto es asumido por un tercero, debe contar con la declaración jurada del familiar que reconoció el gasto hecho por el tercero.
¿Cómo saber si estoy en EsSalud?
El Seguro Social de Salud creó una página web para que los ciudadanos puedan consultar si están afiliados a EsSalud y así puedan cobrar el Bono de hasta 2,070 soles.
- Ingresa a este LINK
- Selecciona una de las opciones; asegurado, representante empresa, derecho habiente
- Ingresa tu número de DNI
- Digita tu código verificador
- Finalmente, clic en 'Iniciar sesión'.
