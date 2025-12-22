Bono 450 soles se paga en diciembre 2025: Consulta si eres uno de los beneficiarios

Tras publicarse la nueva Ley del Presupuesto Público 2026 en el Diario El Peruano, un sector de la población podrá acceder a una serie de bonos monetarios en diciembre. Esta iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes realizan gastos fuertes en Navidad y Año Nuevo.

Bono 450 soles se paga en diciembre 2025

Se debe tener en cuenta que el Bono 450 soles solo está dirigido a los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). A continuación te diremos, si eres uno de los beneficiarios.

Régimen laboral del Decreto Legislativo 276.

Régimen laboral del Decreto Legislativo 1057.

Ley 29709.

Personal de la salud.

Personal técnico y auxiliar asistencial de la salud.

Este beneficio se pagará a todos los colaboradores del Estado peruano y es de carácter excepcional. Se debe tener en cuenta que, por el momento, no hay un cronograma de pago, pero se espera que en los próximos días inicie el depósito.

El Bono 450 soles se paga a los trabajadores del INPE.

De esta manera, la institución reafirma que busca mejorar las condiciones de los agentes penitenciarios y seguirá gestionando ante las instancias correspondientes la aprobación de beneficios en su favor.

Pago del aguinaldo por Navidad

Si trabajas para el sector público, entonces debes saber que te corresponde el pago del aguinaldo por Navidad 2025. El monto a cobrar es de 300 soles y se realiza a los servidores que se encuentran en planilla de pagos del mes.