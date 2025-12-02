Bono Navideño 2025 en Perú: ¿Te corresponde recibir este pago extra y hay LINK de consulta?

La Navidad llegará pronto y previo a esta importante celebración, se confirmó la entrega del Bono Navideño 2025 en Perú. Este pago está dirigido exclusivamente a parlamentarios del Congreso de la República. Conoce cuánto es el monto designado en las tarjetas electrónicas de consumo.

El programa periodístico, Cuarto Poder, informó que el Congreso adquirió 4,500 tarjetas electrónicas de consumo por un valor de S/1,900 cada una, como parte de los beneficios navideños para los congresistas, en este 2025. Asimismo, los bonos de fin de año alcanzarán la cifra de S/ 46.900.

Congresistas de la República recibirán una tarjeta por S/ 1.900.

Cabe señalar que estas tarjetas reemplazan a la canasta navideña y son adicionales a otros beneficios como el sueldo mensual, gratificación y bonos, que cada congresista percibirá en este mes de diciembre 2025. Este beneficio, con un valor de S/ 1.900, se puede utilizar para compras a nivel nacional.

El monto total que recibe cada congresista en diciembre de 2025 es de aproximadamente S/46,900, que incluye:

Tarjeta de consumo: S/1,900

Sueldo: S/15,600

Gratificación: S/15,600

Bono por función congresal: S/11,000

Asignación por semana de representación: S/2,800

Estos montos que recibirán los congresistas ha generado revuelo en redes sociales, puesto que muchos habitantes consideran que la cifra que se entrega a estos trabajadores en Navidad es elevada, mientras que ciudadanos del país, no reciben beneficios laborales, además, se suma la actual situación del país.

¿Hay LINK de consulta del Bono Navideño 2025 en Perú?

Hasta ahora no se confirma que haya un enlace oficial habilitado para consultar con tu DNI si eres beneficiario del Bono Navideño 2025. Sin embargo, se asume que los beneficiarios, quienes son los congresistas, se encuentren en una lista oficial para recibir los pagos extras en este mes de diciembre.