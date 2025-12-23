La reciente jornada de la Liga Peruana de Vóley trajo más emociones de lo habitual, pues Alianza Lima y Universitario trasladaron el clásico del fútbol a la competencia, y aunque las 'blanquiazules' vencieron por 3-0 (25/23, 25/17 25/15), se aseguró que perderían el partido en mesa por el reclamo de las 'pumas' por una mala alineación.

El entrenador del vigente bicampeón cometió un grosero error al alinear a cuatro jugadoras extranjeras en el campo, cuando la reglamentación solo permite a tres. Por lo que, la 'U' presentó un documento con la grave falta para solicitar los puntos del compromiso, así lo confirmó Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario.

"Nosotros hemos hecho lo que corresponde en este caso, que es el reclamo formal durante el partido. Un error que a nadie le gustaría, nosotros respetamos mucho las instancias, pero es un error determinante en un partido, y procederá lo que corresponde según la Federación, que entiendo es darnos el partido ganado", expresó en entrevista a Latina TV.

Federación Peruana de Vóley se pronunció tras el partido

El mismo día del partido entre Universitario vs Alianza Lima, la Federación Peruana de Vóley se pronunció y en sus redes sociales ratificó el triunfo del equipo de Facundo Morando, lo que quiere decir que no hay novedades al respecto. Y se mantienen a la espera la respuesta por el reclamo de las 'pumas'.

"Alianza Lima ratificó ser una de las instituciones con mayores fortalezas ofensivas y puso de manifiesto las razones del por qué aspira seriamente al tricampeonato frente a Universitario de Deportes, al que derrotó por 3/0 (25/23, 25/17 25/15), y continúa como solitario líder del torneo", se lee en el canal oficial de la FPF vía Facebook.

Publicación de la FPV.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: