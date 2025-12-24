Cenaida Uribe y su firme mensaje tras polémica en clásico: "Debió sancionar a Alianza..."

El último clásico del 2025 entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 no solo dejó emociones en la cancha del Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, sino también polémica por el caso de las cuatro extranjeras que el entrenador blanquiazul, Facundo Morando, dejó en cancha.

Como se recuerda, en su intento por ordenar a su equipo, el estratega mantuvo a las deportistas en el campo durante el primer set, lo que causó el reclamo inmediato desde la banca de la ‘U’ e hinchas en la tribunas, iniciando así un debate sobre la posible resta de puntos del cuadro íntimo, que resultó ganador, y otorgarles a las ‘Pumas’. EN ese contexto, Cenaida Uribe se pronunció.

¿Qué dijo Cenaida Uribe tras el Alianza Lima vs Universitario?

“Amparándose en el reglamento de la FIVB, ante una sustitución ilegal el árbitro debió sancionar a Alianza Lima con punto y saque a favor de Universitario, y posteriormente ordenar la corrección de la sustitución”, dijo la jefa de equipo de vóley del cuadro íntimo en una reciente entrevista con Ovación.

(Video: Latina)

En esa línea, Cenaida Uribe complementó un dato importante que debió aplicarse durante el clásico entre cremas y blanquiazules: “Desde el momento en que se comete la falta, correspondía anular los puntos obtenidos por Alianza Lima y validar los de Universitario. Eso es lo que establece claramente el reglamento”.