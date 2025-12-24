Cenaida Uribe y su firme mensaje tras polémica en clásico: "Debió sancionar a Alianza..."
Jefa de equipo de vóley de Alianza Lima, Cenaida Uribe, dejó fuerte mensaje tras la polémica por cuatro extranjeras en cancha ante Universitario.
El último clásico del 2025 entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 no solo dejó emociones en la cancha del Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, sino también polémica por el caso de las cuatro extranjeras que el entrenador blanquiazul, Facundo Morando, dejó en cancha.
PUEDES VER: Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora jugará en Segunda el 2026: "Bienvenido"
Como se recuerda, en su intento por ordenar a su equipo, el estratega mantuvo a las deportistas en el campo durante el primer set, lo que causó el reclamo inmediato desde la banca de la ‘U’ e hinchas en la tribunas, iniciando así un debate sobre la posible resta de puntos del cuadro íntimo, que resultó ganador, y otorgarles a las ‘Pumas’. EN ese contexto, Cenaida Uribe se pronunció.
¿Qué dijo Cenaida Uribe tras el Alianza Lima vs Universitario?
“Amparándose en el reglamento de la FIVB, ante una sustitución ilegal el árbitro debió sancionar a Alianza Lima con punto y saque a favor de Universitario, y posteriormente ordenar la corrección de la sustitución”, dijo la jefa de equipo de vóley del cuadro íntimo en una reciente entrevista con Ovación.
(Video: Latina)
En esa línea, Cenaida Uribe complementó un dato importante que debió aplicarse durante el clásico entre cremas y blanquiazules: “Desde el momento en que se comete la falta, correspondía anular los puntos obtenidos por Alianza Lima y validar los de Universitario. Eso es lo que establece claramente el reglamento”.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90