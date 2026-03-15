Partidos de hoy, lunes 16 de marzo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 16 de marzo. Horarios y canales para ver los duelos de fútbol.
Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY lunes 16 de marzo. Por LaLiga, Rayo Vallecano juega contra Levante; en la Premier League, Wolves tendrá acción ante Brentford. En la Liga Argentina, Racing, Barracas Central, Independiente y San Lorenzo juegan.
Partidos de HOY por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Aldosivi vs. Huracán
|TyC Sports Internacional.
|13:30
|Barracas Central vs. Atl. Tucumán
|Bet365
|16:30
|San Lorenzo vs. Defensa y Justicia
|TyC Sports Internacional y Bet365.
|18:00
|Racing vs. Estudiantes Río Cuarto
|Disney Plus
|20:15
|Instituto vs. Independiente
|TyC Sports Internacional
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Rayo Vallecano vs. Levante
|ESPN 3 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Brentford vs. Wolves
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Cremonese vs. Fiorentina
|Disney Plus
Partidos de hoy por Brasileirao
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Chapecoense vs. Gremio
|Bet365 y Fanatiz Internacional.
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|U. La Calera vs. O’Higgins
|Bet365
|18:30
|Colo Colo vs Huachipato
|Bet365
Partidos de hoy en Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|UMECIT vs. Union Cocle
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Danubio vs. Juventud
|Disney Plus.
|18:00
|Liverpool M. vs. Montevideo City
|Disney Plus.
Horarios según en Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
