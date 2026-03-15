Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7 del Apertura

Partidos de hoy, lunes 16 de marzo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 16 de marzo. Horarios y canales para ver los duelos de fútbol.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY lunes 16 de marzo.
Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY lunes 16 de marzo. Por LaLiga, Rayo Vallecano juega contra Levante; en la Premier League, Wolves tendrá acción ante Brentford. En la Liga Argentina, Racing, Barracas Central, Independiente y San Lorenzo juegan.

Partidos de HOY por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
13:30Aldosivi vs. HuracánTyC Sports Internacional.
13:30Barracas Central vs. Atl. TucumánBet365
16:30San Lorenzo vs. Defensa y JusticiaTyC Sports Internacional y Bet365.
18:00Racing vs. Estudiantes Río CuartoDisney Plus
20:15Instituto vs. IndependienteTyC Sports Internacional

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
15:00Rayo Vallecano vs. LevanteESPN 3 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
15:00Brentford vs. WolvesESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Cremonese vs. FiorentinaDisney Plus

Partidos de hoy por Brasileirao

HoraPartidoCanal
18:00Chapecoense vs. GremioBet365 y Fanatiz Internacional.

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
16:00U. La Calera vs. O’HigginsBet365
18:30Colo Colo vs HuachipatoBet365

Partidos de hoy en Panamá

HoraPartidoCanal
20:30UMECIT vs. Union CocleBet365

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
15:00Danubio vs. JuventudDisney Plus.
18:00Liverpool M. vs. Montevideo CityDisney Plus.

Horarios según en Perú, Colombia y Ecuador.

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

