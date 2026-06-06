Carrillo se sinceró tras la victoria de la selección peruana ante Haití: "Hace mucho tiempo que no..."

La selección peruana logró una importante victoria frente a Haití en un amistoso internacional por fecha FIFA. Con este triunfo, la Bicolor volvió a darle una alegría al pueblo peruano tras una larga sequía de resultados positivos.

En ese sentido, uno de los referentes del equipo, André Carrillo, habló sobre el partido y brindó detalles de cómo se sintió el plantel luego de la victoria.

"La victoria nos ilusiona, hace mucho tiempo que no conseguíamos una victoria, así que nos viene bien este triunfo", fueron las primeras palabras del jugador de Corinthians.

Asimismo, fue consultado sobre la ausencia de Perú en el próximo Mundial. Ante ello, el futbolista señaló que, pese al esfuerzo y compromiso mostrado por el plantel, los resultados esperados no llegaron.

"Yo siento que veníamos trabajando super bien, a lo mejor los resultados no se conseguían y esto es la prueba del trabajo. Hoy supimos jugar con el marcador en contra, estamos con 1-0 abajo y conseguimos remontar en una derrota que la teníamos. Así que pienso que hicimos un gran trabajo y vamos a continuar para buscar los objetivos más cercanos", señaló.

André Carrillo sobre el partido contra España

Como se sabe, ahora la selección peruana deberá enfrentarse a España, por lo que la ‘Culebra’ no dudó en evaluar este próximo rival.

"Sí, son selecciones totalmente diferentes, de momento no hemos analizado a España y vamos a trabajarlo con la misma seriedad que tuvimos hoy".

Carrillo habló de su rol en la selección peruana

Finalmente, Carrillo fue consultado sobre si se considera un referente del equipo, junto a figuras como Pedro Gallese y Yoshimar Yotún.

"Sí, somos los más grandes, los que tenemos más experiencia en lo que es eliminatoria, en lo que es selección. Así que es un trabajo que venimos haciendo en conjunto. La gente joven ha hecho un gran partido y estamos contentos por esto".