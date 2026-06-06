Rebagliati criticó a Concha tras el Perú vs Haití: "Se puso la presión cuando dijo 'no me dejen patear'"

La selección peruana consiguió un importante triunfo frente a Haití en lo que fue un amistoso de fecha FIFA. Dicho encuentro, que terminó 2-1 a favor de la Bicolor, estuvo marcado por un complicado inicio para los representantes del país y, aunque se consiguió la victoria, el rendimiento del equipo dejó muchos temas para el análisis.

En este sentido, Diego Rebagliati, en una reciente edición de Movistar Deportes, comentó sobre el equipo y apuntó especialmente contra Jairo Concha, actual jugador de Universitario. Esto se debió a que el volante tuvo una ocasión para disparar desde fuera del área. Sin embargo, el remate salió muy desviado.

Diego Rebagliati criticó a Jairo Concha tras el Perú vs Haití

Video: Movistar Deportes

Rebagliati fue muy claro al analizar una jugada puntual del encuentro. El comentarista destacó que Concha tuvo espacio y tiempo suficientes dentro del área para perfilarse y rematar, pero su disparo terminó lejos del arco. Por ello, sostuvo que las exigencias sobre el volante crema son altas debido a la calidad técnica que posee.

"Esta es la jugada que marcamos en el primer tiempo, donde uno espera mucho más de Jairo Concha. Y la exigencia viene de la mano de lo que el jugador suele dar. Por ahí si agarra la pelota otro futbolista, yo no lo criticaría que patee así, pero a Jairo Concha siempre le voy a pedir que patee mejor, porque lo hace", empezó diciendo el conductor.

"Él mismo se puso la presión encima cuando dijo 'no me dejen patear'. Bueno, si va a decir eso, tiene que patear siempre bien", complementó.

Además, envió un duro comentario al jugador de Universitario. "Las oportunidades en la selección no vienen por docenas, vienen con pocos partidos y ocasiones, y los jugadores las tienen que aprovechar", sentenció.

¿Cuándo juega Perú?

Tras el encuentro contra Haití, ahora la selección peruana deberá prepararse para el choque ante España, este lunes 8. Dicho encuentro se podrá seguir desde las 9.00 p. m. (hora peruana).