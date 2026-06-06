Prensa española dio firme calificativo sobre Perú tras su remontada a Haití: "Un equipo en..."

Perú logró su primera victoria en la era Menezes tras su remontada de 2-1 ante Haití en un amistoso internacional disputado en Miami. El cuadro Bicolor parecía seguir en una mala racha bajo la dirección del estratega brasileño, pero logró encontrar dos anotaciones puntuales gracias a Renzo Garcés y Jairo Vélez. Este hecho no pasó desapercibido en la prensa española, que estuvo al tanto del encuentro de la Bicolor, al saber que será su rival en el último duelo previo a su debut mundialista.

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Así reaccionó la prensa española a la remontada de Perú

El reconocido medio Marca informó en uno de sus artículos sobre el triunfo de la selección peruana al mando de Mano Menezes. Sin embargo, también destacó al elenco de Haití, que, pese a la derrota, mostró buenos rendimientos ante el conjunto Bicolor.

Además, se refirió al equipo del estratega brasileño y dejó en claro que la Blanquirroja es un equipo que trata de salir a flote con una nueva generación de jugadores. Apenas logró tener dos oportunidades claras de gol para remontar el marcador en Miami.

"Perú logra su primer triunfo con Menezes y Haití apunta a sorprender en el Mundial. Los peruanos salvaron los muebles con dos tantos en los minutos finales. El modesto equipo semiprofesional que dirige el francés Sébastien Migné demostró que es capaz de ganar a una de las selecciones de Sudamérica, lo que confirmó que su histórica clasificación para el Mundial no es casualidad, pese a que Perú sea un equipo en plena recomposición y en fase de pruebas para renovarse generacionalmente. Los peruanos apenas dispusieron de ocasiones claras de gol hasta la recta final del partido, donde sendos rechaces tras dos saques de esquina permitieron a la Bicolor primero empatar y luego remontar", se lee en el artículo de Marca, de España.

Diario Marca sobre el triunfo de Perú sobre Haití.

Perú vs España: fecha, día, hora y canal

El próximo partido de la selección peruana será ante España en México como parte de un amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro fue programado para el lunes 8 de junio a partir de las 21.00, hora peruana (02.00 horas GMT), con transmisión de América TV, ATV y Movistar Deportes.