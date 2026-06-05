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Argentina vs Honduras EN VIVO por amistoso internacional: horario, formaciones y dónde ver por TV
Sigue EN VIVO el partido entre Argentina vs Honduras por amistoso internacional de fecha FIFA desde el Estadio Kyle Field de Texas vía TyC Sports y DSports.
El campeón del mundo entra en acción con miras a la Copa del Mundo 2026. La selección argentina enfrenta a Honduras en un amistoso internacional de fecha FIFA el sábado 6 de junio a partir de las 19.00 hora peruana (21.00 horas de Buenos Aires). La transmisión se verá por TyC Sports, Telefe y DSports, en un choque que se disputará en el Estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos.
Uno de los jugadores que tiene altas posibilidades de no estar en este encuentro es Lionel Messi. El delantero argentino viene recuperándose de una lesión y Scaloni no lo quiere forzar de cara a la Copa del Mundo 2026. Lo más viable es que sume algunos minutos ante Islandia el próximo 9 de junio para llegar en óptimas condiciones a los cotejos de la fase de grupos.
Fuera de ello, la vigente campeona del mundo llega con el sello de ser la número uno del ranking FIFA tras los resultados registrados en estos amistosos internacionales. Ahora enfrentará a un plantel como Honduras, que no logró clasificar a la Copa del Mundo, pero que tiene la misión de potenciar su equipo para los siguientes procesos eliminatorios.
¿Cuándo juega Argentina vs Honduras?
El partido entre Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional se jugará el sábado 6 de junio en el Estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos. El cuadro albiceleste busca a como dé lugar un triunfo que lo impulse de cara a su estreno en la Copa del Mundo.
¿A qué hora juega Argentina vs Honduras?
El choque entre argentinos y hondureños inicia a partir de las 19.00 hora peruana (21.00 horas de Buenos Aires). De igual manera, te mostramos los horarios en distintos países:
- México: 18.00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 19.00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile: 20.00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 21.00 horas
¿Dónde ver Argentina vs Honduras EN VIVO?
La transmisión del partido entre Argentina vs. Honduras se verá en TyC Sports, Telefe y DSports para Argentina y Latinoamérica. De igual manera, puedes sintonizarlo vía streaming en las aplicaciones de DGO y TyC Sports Play.
Argentina anuncia partido ante Honduras por amistoso internacional.
Canales de transmisión para ver Argentina vs Honduras
- Argentina: TyC Sports, Telefe, mitelefe, DSports, DGO
- Sudamérica: DSports, DGO
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone
- Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App
Posibles formaciones de Argentina vs Honduras
Argentina: Gerónimo Rulli o Juan Musso; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López o Giuliano Simeone.
Honduras: Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; Jorge Benguche.
Argentina recupera el primer lugar del ranking FIFA.
Argentina vs Honduras: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Argentina se perfila ampliamente como favorita para llevarse la victoria ante Honduras por este amistoso internacional. Dicho ello, te mostramos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|ARGENTINA
|EMPATE
|HONDURAS
|Betsson
|1.16
|5.90
|25.00
|Betano
|1.16
|8.25
|25.00
|Bet365
|1.17
|7.00
|13.00
|1XBet
|1.13
|9.65
|34.00
|Doradobet
|1.13
|8.00
|17.00
Últimos partidos entre Argentina vs Honduras: historial
- Argentina 3-0 Honduras (Amistoso 2022)
- Argentina 1-0 Honduras (Amistoso 2016)
- Honduras 1-3 Argentina (Amistoso 2003)
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