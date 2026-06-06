Colombia vs Jordania EN VIVO por amistoso internacional: horario, pronóstico y dónde ver partido

Colombia vs Jordania se verán las caras este domingo 7 de junio en un emocionante amistoso internacional. Este partido representará la última prueba de los ‘cafeteros’ de cara a lo que será su participación en el Mundial 2026. Este duelo se jugará en el Snapdragon Stadium de San Diego y dará inicio a las 6:00 p. m. (hora peruana y colombiana). La transmisión estará a cargo de Caracol TV, RCN y Claro Sports.

¿A qué hora juega Colombia vs Jordania?

A continuación, revisa los horarios confirmados para ver el inicio del partido entre Colombia vs Jordania por amistoso internacional:

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8:00 p. m.

México y Centroamérica: 5:00 a. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 7:00 p. m.

España: 7:30 p. m.

Colombia anunció su partido ante Jordania

¿Dónde ver Colombia vs Jordania EN VIVO?

El partido entre Colombia vs Jordania será transmitido EN VIVO por la señal de Caracol TV y RCN para todo el territorio colombiano. Por su parte, Claro Sports se encarga de llevar el encuentro todos los países de Sudamérica, así como en México. En Estados Unidos, el partido podrá ser sintonizado mediante Fanatiz y la señal exclusiva de ESPN Deportes.

Previa del Colombia vs Jordania por amistoso internacional

Colombia afronta su último ensayo antes de su debut en el Mundial 2026. El técnico Néstor Lorenzo buscará sacar conclusiones importantes y perfilar el equipo que utilizará frente a Uzbekistán en su debut por la fase de grupos.

Colombia busca una nueva victoria ante del Mundial 2026

Tras vencer 3-1 a Costa Rica en Bogotá, el combinado cafetero viajó a San Diego para continuar con su preparación. Aunque el entrenador no confirmó la alineación titular, se espera que utilice una base cercana a la que arrancará la Copa del Mundo. En su lista de viajeros figuran estrellas como Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y James Rodríguez.

Por su parte, Jordania también llega con rodaje internacional de cara al torneo mundialista. El equipo dirigido por Jamel Sellami disputó un amistoso ante Suiza el pasado 31 de mayo, encuentro que terminó con una derrota por 4-1 en territorio suizo.

Jordania cayó goleado en su último partido

Colombia vs Jordania: canales de transmisión

Si quieres mirar el partido entre Colombia y Jordania, deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión:

Argentina: DirecTV Sports y Claro Sports.

Perú y Bolivia: Claro Sports.

Colombia: Caracol TV y RCN.

Ecuador: Claro Sports y Canal del Fútbol.

Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay: Claro Sports.

Puerto Rico: Fanatiz, ESPN Deportes, Claro Sports y NAICOM.

México: Claro Sports.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone.

Estados Unidos: Fanatiz, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App.

Colombia vs Jordania: pronóstico y apuestas

Colombia es la gran favorita para quedarse con la victoria ante Jordania y quedar lista para el Mundial 2026.

Casa de apuestas Colombia Empate Jordania Betsson 1.19 5.90 16.50 Betano 1.22 7.00 16.00 Bet365 1.17 6.00 15.00 1xBet 1.19 8.05 17.00 Caliente 1.21 6.75 15.00 Stake 1.22 6.15 13.00

Últimos partidos de Colombia

1/06/2026 | Colombia 3-1 Costa Rica

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26/03/2026 | Colombia 1-2 Croacia

18/11/2025 | Colombia 3-0 Australia

15/11/2025 | Colombia 2-1 Nueva Zelanda

Colombia vs Jordania: posibles alineaciones

Posible alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez.

Posible alineación de Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abu Dahab; Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh, Rajaei Ayed, Mahmoud Al-Mardi; Mousa Al-Tamari, Yazan Al-Naimat y Ali Olwan.

¿Dónde juegan Colombia vs Jordania?

El amistoso internacional entre Colombia vs Jordania se jugará en las inmediaciones del Snapdragon Stadium, recinto ubicado en San Diego y que cuenta con una capacidad de 35.000 espectadores.