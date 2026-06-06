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¿A qué hora juega Colombia vs Jordania y en qué canal ver el partido amistoso?

Conoce los horarios y canales de transmisión del partido entre la selección de Colombia ante Jordania por amistoso internacional FIFA previo al Mundial 2026.

Luis Blancas
Hora y canal para ver Colombia vs Jordania
Hora y canal para ver Colombia vs Jordania | Composición: Líbero
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La selección de Colombia y la de Jordania se enfrentarán el domingo 7 de junio en un amistoso internacional por fecha FIFA, que se disputará en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, como parte de su preparación para el Mundial 2026, certamen en el que ambos combinados estarán presentes. Por eso, consulta los horarios y canales en los que podrá seguirse este atractivo duelo.

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¿Cuándo juega Colombia vs Jordania?

El amistoso internacional entre Colombia y Jordania se disputará el domingo 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego, en Estados Unidos. Ambas selecciones buscan llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

¿A qué hora juega Colombia vs Jordania?

El encuentro entre los combinados de Colombia y Jordania comenzará a las 6.00 p. m. en Perú. Asimismo, te compartimos los horarios correspondientes para distintos países del mundo:

  • México: 5.00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 6.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 7.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 8.00 p. m.
Colombia jugará ante Jordania un amistoso previo al Mundial 2026

Colombia jugará ante Jordania un amistoso previo al Mundial 2026

¿Dónde ver Colombia vs Jordania EN VIVO?

La señal del partido entre Colombia y Jordania podrá seguirse en directo a través de Claro Sports en toda Latinoamérica. En cambio, en el país de Medio Oriente la transmisión estará a cargo de Jordan TV Sport.

Canales de transmisión para ver Colombia vs Jordania

Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay: Claro Sports

España: Movistar+

Estados Unidos: Fanatiz, ESPN Deportes y fuboTV.

Colombia y Jordania jugarán el Mundial 2026

La selección de Colombia y la de Jordania participarán en el Mundial 2026 integradas en los grupos K y J, respectivamente, en una fase marcada por la presencia de rivales de peso. En el caso del combinado sudamericano, deberá enfrentarse a Portugal, la RD Congo y Uzbekistán; por su parte, el equipo asiático jugará contra Argelia, Austria y Argentina.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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