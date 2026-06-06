Ecuador vs Guatemala EN VIVO por amistoso: a qué hora juega, qué canal lo transmite y pronóstico

Es momento de ver un partidazo entre Ecuador y Guatemala por un amistoso internacional de fecha FIFA. Ambos elencos se verán cara a cara en el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Estados Unidos. La escuadra de La Tri se alista para su debut en la Copa del Mundo 2026. Dicho enfrentamiento se llevará a cabo el domingo 7 de junio a partir de las 15.00 horas de Quito y Perú (20.00 horas GMT), con transmisión de El Canal del Fútbol, Tigo Sports y TVGT Sports.

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El equipo liderado por Sebastián Beccacece no quiere bajar los brazos en esta preparación para el Mundial 2026. Viene de firmar un gran encuentro ante Arabia Saudita, con un triunfo por 2-1, por lo que ahora intentará superar a una escuadra complicada como Guatemala, que quiere dar la sorpresa ante su afición.

La Tri afrontará su último cotejo previo al debut mundialista, sabiendo que el próximo domingo 14 de junio enfrentará a Costa de Marfil por la primera jornada del grupo E del certamen de la FIFA. Como se sabe, la escuadra sudamericana se encuentra en esa serie junto a las selecciones de Alemania, Curazao y el combinado africano mencionado anteriormente.

Ecuador es una de las selecciones que cuenta con un gran plantel para competir al máximo nivel, por lo que espera conseguir un triunfo tranquilo ante Guatemala y así llegar con un fuerte envión anímico a la Copa del Mundo 2026, que lo impulse a mostrar una mejor versión que la exhibida en Qatar 2022.

¿Cuándo juega Ecuador vs. Guatemala?

El partido entre Ecuador vs. Guatemala por amistoso internacional se juega el domingo 7 de junio en el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Estados Unidos. La escuadra de La Tri se alista para lo que será su debut en la Copa del Mundo 2026.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Guatemala?

El cotejo entre ecuatorianos y guatemaltecos inicia a partir de las 15.00 horas de Perú y Quito (20.00 horas GMT). De igual manera, te detallamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 16.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 17.00 horas

¿Dónde ver Ecuador vs. Guatemala EN VIVO?

La transmisión del partido entre Ecuador vs. Guatemala se verá por la señal en vivo de El Canal del Fútbol para todo el territorio ecuatoriano. En el caso del país centroamericano, la emisión de los 90 minutos irá en exclusiva por Tigo Sports.

Ecuador anuncia su partido ante Guatemala.

Canales de transmisión para ver Ecuador vs. Guatemala

Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: DirecTV Sports

Ecuador: El Canal del Fútbol

Guatemala: Tigo Sports, TVGT Sports

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Estados Unidos: Fanatiz

Posibles alineaciones de Ecuador vs. Guatemala

Ecuador: Gonzalo Valle/Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Félix Torres/Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Denil Castillo, Kendry Páez; Gonzalo Plata, Alan Minda y Jordy Caicedo.

Guatemala: Luis Morán, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Rosales, Aarón Herrera, Daniel Méndez, José Morales, Óscar Santis, William Fajardo, Jonathan Franco y Marcelo Hernández.

Ecuador vs. Guatemala: pronóstico, cuánto paga y apuestas

Sobre el papel, Ecuador se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Guatemala en este amistoso internacional. Dicho ello, te mostramos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS ECUADOR EMPATE GUATEMALA Betsson 1.21 5.40 16.50 Betano 1.22 6.40 22.00 Bet365 1.18 6.50 10.00 1XBet 1.16 8.90 22.00 Doradobet 1.18 6.33 16.00

Ecuador vs. Guatemala: historial