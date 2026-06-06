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Chile vs Portugal de Cristiano Ronaldo por partido amistoso

¿A qué hora juega Ecuador vs Guatemala y dónde ver partido amistoso de fecha FIFA?

La selección ecuatoriana se enfrentará a Guatemala como parte de su planificación y preparación para lo que será el Mundial 2026.

Antonio Vidal
Horarios para ver Guatemala vs Ecuador. Foto: composición Líbero/IG
Horarios para ver Guatemala vs Ecuador. Foto: composición Líbero/IG
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Este domingo 7 de junio se vivirá un partidazo entre Ecuador y Guatemala en una nueva edición de los amistosos por fecha FIFA. El encuentro servirá para que los ecuatorianos continúen planificando su plantel de cara a su participación en el Mundial 2026.

La 'Tri', que viene mostrando un gran rendimiento en sus amistosos previos a este duelo, llega tras vencer a Arabia Saudita y conseguir importantes empates ante Marruecos y Países Bajos, donde demostró un gran nivel. Por ello, parte como firme candidata para quedarse con la victoria.

Por su parte, Guatemala llega con una racha negativa que no ha logrado revertir. Aunque no disputará la Copa del Mundo, continúa preparando su plantel con miras a las próximas Eliminatorias, objetivo que por ahora se le viene complicando.

Chile vs Portugal EN VIVO por amistoso internacional.

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¿A qué hora juega Ecuador vs Guatemala por amistoso de fecha FIFA?

Este partido se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos los horarios para otros países del continente:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Chile, Paraguay: 5.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.
  • México (CDMX): 2.00 p. m.
  • Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2.00 p. m.
  • Panamá: 3.00 p. m.
  • República Dominicana: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami): 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p. m.

¿Dónde ver Ecuador vs Guatemala por amistoso de fecha FIFA?

En Ecuador, este partido se podrá seguir desde la señal del Canal del Fútbol (ECDF). Mientras que desde Guatemala lo podrás hacer por TVGT Sports.

Cabe señalar que Líbero también te llevará la cobertura completa de este partido minuto a minuto, totalmente gratis, donde podrás seguir la previa y los mejores momentos del desarrollo del compromiso.

¿Cuándo juega Ecuador vs Guatemala por amistoso de fecha FIFA?

Ecuador contra Guatemala se tiene programado para este domingo 7 de junio y se realizará en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, en Ohio, Estados Unidos.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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