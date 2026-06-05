¿A qué hora juega Argentina vs Honduras y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA?

Lionel Messi se alista para participar en su último Mundial este 2026 y, para llegar en óptimas condiciones, la selección argentina se enfrentará a Honduras, un equipo que no pudo obtener su cupo a la máxima fiesta del fútbol. Repasa horarios y canales para ver este duelo de preparación por fecha FIFA.

¿Cuándo juega Argentina vs. Honduras?

Argentina se enfrentará a Honduras en un amistoso internacional este sábado 6 de junio del 2026. El compromiso de preparación se disputará en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos.

¿A qué hora juega Argentina vs. Honduras?

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:00 horas

Bolivia y Venezuela: 20:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 19:00 horas

México: 18:00 horas

Estados Unidos: 20:00 horas (Miami y Nueva York) y 17:00 horas (Los Ángeles)

España: 02:00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Argentina vs. Honduras?

Para el público en territorio argentino, el cotejo se podrá seguir en vivo a través de las señales televisivas de TyC Sports y Telefe. Además, estará disponible vía streaming en las plataformas TyC Sports Play y Mi Telefe.

Argentina vs. Honduras: previa del partido

La selección argentina pone en marcha su última etapa de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Este sábado 6 de junio, la Albiceleste se enfrentará a Honduras en un atractivo amistoso internacional que se llevará a cabo en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos. El combinado sudamericano llega a este duelo con la misión de afinar el funcionamiento colectivo y probar variantes en el once inicial a pocos días de su esperado debut en la cita mundialista.

Para este compromiso, el director técnico argentino, Lionel Scaloni, afronta el desafío de rearmar su estructura principal y dosificar las cargas físicas de sus dirigidos. Con el debut mundialista a la vuelta de la esquina, el estratega optará por cuidar a varios de sus elementos titulares, que arrastran el desgaste de la temporada europea. Así, abrirá espacio en el once inicial a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el equipo definitivo y a jóvenes promesas que piden pista en el ataque albiceleste.

Argentina se alista para amistoso ante Honduras

Por su parte, Honduras asume este compromiso internacional con el orgullo de medir fuerzas ante el vigente campeón del mundo. La escuadra centroamericana, bajo la dirección técnica de Molina, aprovecha estos exigentes encuentros en territorio estadounidense para consolidar su base de futbolistas y continuar el proceso de recambio generacional de cara a las próximas competencias oficiales del continente.