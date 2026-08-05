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Vale casi un millón, firmó hasta 2027 y 'reforzará' a Sporting Cristal ante la 'U': "A disposición"

Sporting Cristal se ilusiona tras sumar a un destacado jugador en sus trabajos para el partido ante Universitario por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026.

Angel Curo
Vale casi un millón, firmó hasta 2027 y 'reforzará' a Sporting Cristal ante la 'U'
Vale casi un millón, firmó hasta 2027 y 'reforzará' a Sporting Cristal ante la 'U' | Composición: Líbero
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Sporting Cristal se prepara para afrontar uno de sus retos más complicados en el Torneo Clausura 2026 como el clásico moderno ante Universitario por la fecha 4. Los rimenses buscarán vencer en el Estadio Monumental y recientemente se conoció que sumarán a un talentoso jugador para este compromiso.

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Vale casi un millón, firmó hasta 2027 y reforzará a Sporting Cristal ante Universitario

Uno de los jugadores que más expectativas ha generado en los hinchas es Juan Manuel Cuesta. El futbolista colombiano es uno de los flamantes refuerzos de los celestes para el Torneo Clausura tras firmar un contrato hasta la temporada 2027, aunque ha estado apartado de los últimos juegos tras sufrir una lesión.

Sin embargo, el periodista Jean Martín Dueñas emocionó a los hinchas al revelar que ya está totalmente reincorporado al plantel, al punto que entrena sin ninguna molestia física. De esta forma, el atacante de 24 años reforzará a Sporting Cristal para buscar dar el golpe en el Monumental.

Juan Cuesta, Sporting Cristal

Juan Cuesta está recuperado de su lesión y apunta a reaparecer ante Universitario

Juan Manuel Cuesta entrena con normalidad en Sporting Cristal. El lunes trabajó diferenciado, sin embargo, ayer y hoy completó la jornada sin molestias en el empeine. Queda a disposición del CT para duelo ante Universitario, fue la información que compartió el citado comunicador.

De esta forma, la inclusión de Cuesta en la lista de convocados dependerá netamente de Roberto Mosquera. Por lo pronto, el jugador sigue adquiriendo ritmo competitivo a la par de sus compañeros.

Valor de mercado de Juan Manuel Cuesta

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el valor de mercado de Juan Manuel Cuesta es de 850 mil euros. Esta cifra lo coloca como uno de los jugadores más cotizados del plantel y, considerando su edad, puede ver un incremento considerable en un futuro próximo.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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