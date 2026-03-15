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Jean Deza y su sorpresiva respuesta tras ser comparado con André Carrillo: “En su prime…”

En una reciente entrevista, al 'Ratón' se le preguntó quién fue mejor en su prime, y su respuesta dejó asombrados a los conductores. ¿Qué dijo? Te lo contamos aquí.

Antonio Vidal
Jean Deza reveló quien fue mejor entre él o André Carrillo. Foto: composición Líber/Enfocados/Instagram
Jean Deza reveló quien fue mejor entre él o André Carrillo. Foto: composición Líber/Enfocados/Instagram
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Jean Deza dejó un sorpresivo comentario tras ser comparado con André Carrillo. En una reciente edición del programa ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Gizasola, se tuvo como entrevistado a Deza, actual jugador de Santos FC, donde se habló sobre diversos temas relacionados con el fútbol. No obstante, durante el desarrollo de la entrevista se le consultó, en una de las secciones del programa, quién fue mejor: si él o Carrillo.

Para la ‘Dinamita’, el debate estaba claro, pues no dudó en dar una respuesta que sorprendió a todos, ya que, a pesar de que le tiene mucho respeto al exmundialista, señaló que en su prime él fue mejor que la ‘Culebra’. “Con mucho respeto, André lo he visto cuando se sentó acá, pero en su prime, Jean Deza”, fueron las palabras de Deza.

Jean Deza habló su Christian Cueva. Foto: composición Líbero/Enfocados

PUEDES VER: Jean Deza revela qué le dijo a Christian Cueva cuando llegó a Alianza Lima: “Se te acabó…”

¿Cómo es la relación entre Jean Deza y André Carrillo?

Cabe señalar que, aunque ambos jugadores nunca han coincidido en algún club, sí lo hicieron en la selección peruana en 2014, por lo que mantienen un cierto grado de amistad. Esto se vio reflejado en una entrevista pasada, cuando a la ‘Culebra’ se le consultó sobre la llegada de Deza a Alianza.

"Le he dicho a Jean Deza que no pierda la oportunidad. Condiciones tiene de sobra, que se centre porque sí quiere podría estar rompiéndola en Alianza, tratando de salir. Tiene que ponerse las pilas y dejar de hacer cosas indebidas, él lo sabe, es un jugadorazo”, fueron las palabras de Carrillo hacia Deza que dio en su momento para el programa 'Tiempo Extra'.

¿En qué equipos jugó Jean Deza?

Jean Deza pasó por varios equipos, pero debido a malas decisiones no logró consolidarse como una figura destacada, a pesar del talento que posee. Lo último que se sabia es que Sport Boys lo tenía en el radar, pero hasta la publicación de esta nota no hay nada oficial.

  • AD Cantolao
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  • U. San Martín
  • Montpellier
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  • Dep. Binacional
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  • Unión Huaral
  • AD Tarma
  • Cienciano
  • Alianza UDH
  • Alianza Atl.
  • Juan Pablo II
  • Santos FC

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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