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André Carrillo sorprende al minimizar si paso por Alianza Lima: “Solo comencé mi carrera allí”

El atacante recordó que solo estuvo un año en Alianza, donde no ganó ningún título, pues después tuvo la oportunidad de desarrollar su carrera en el Sporting de Lisboa.

Antonio Vidal
André Carrillo habló sobre Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Benjamin Annun
André Carrillo habló sobre Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Benjamin Annun
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En una reciente entrevista para el canal del creador de contenido Benjamín Annun, se tuvo como invitado a André Carrillo, actual jugador de Corinthians, quien sorprendió al señalar que el Al-Hilal es el equipo de sus amores. Estas declaraciones generaron diversas reacciones entre los hinchas blanquiazules, dado que el atacante inició su carrera en el conjunto íntimo.

Pero eso no fue todo, pues la ‘Culebra’ también habló sobre su relación con los hinchas de Alianza Lima, expresando que vio a mucha gente dolida al preferir al equipo árabe por encima del club victoriano. Señaló que solo estuvo un año en Alianza y que no ganó nada, más que comenzar su carrera.

Comentarios que sorprendieron a los seguidores, quienes esperaban un vínculo más fuerte con el equipo que lo tuvo entre sus filas. “En Al-Hilal fue dónde mejor me trataron, le tengo un cariño especial. Pasarán cinco años en Arabia y, si yo voy, me van a abrir las puertas por todo lo que hice, lo que jugué. Por eso digo que es el club de mis amores”, empezó diciendo Carrillo.

Pablo Sabbag tuvo comentario sobre la hinchada de Alianza Lima. Foto: composición Líbero/TikTok

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Carrillo minimiza su paso por Alianza Lima

“La gente de Alianza quedó un poco dolida porque yo comencé ahí, pero jugué poco tiempo. Estuve un año, no gané ni un título, no hice nada por el club hasta ahora; solamente comencé mi carrera allí”, fueron las palabras del extremo, quien no dudó en señalar que a pesar de todo, solo estuvo un año, pues después se fue a continuar su carrera en el Sporting de Lisboa, club que también formó a Cristiano Ronaldo.

Aunque, Carrillo tampoco le cerró las puertas a un posible regreso, destacando que las puertas siempre estarán abiertas para poder volver a ponerse la camiseta de Alianza. Aunque reconoció que de momento, se encuentra bien en Brasil.

“La puerta está siempre abierta. De momento, estoy contento aquí, en Corinthians. Siempre quise llegar en buen estado físico a Perú, pero ya no voy a prometer nada porque uno nunca sabe que pasa en el camino”, sentenció.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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