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La fórmula de Pablo Guede: disciplina, multas y un Alianza Lima campeón
Pablo Guede endureció las normas internas y elevó el nivel de exigencia dentro y fuera del campo.
Muchos destacan el crecimiento futbolístico de Alianza Lima durante el Torneo Apertura. Sin embargo, detrás de la campaña que terminó con el título blanquiazul hay un factor que en Matute consideran determinante: la disciplina impuesta por Pablo Guede.
El entrenador argentino tomó decisiones importantes desde los primeros meses de la temporada. Luego de algunos episodios extradeportivos que afectaron al plantel, dejó en claro que no toleraría situaciones que perjudicaran el rendimiento colectivo. A partir de entonces, las normas internas se hicieron más estrictas.
Mano firme dentro del vestuario
Guede no solo trabajó el aspecto futbolístico. También implementó medidas para reforzar el compromiso del grupo y mantener la concentración en cada entrenamiento y partido.
Entre las decisiones que marcaron la temporada estuvieron las sanciones económicas vinculadas al cumplimiento de las funciones tácticas. El mensaje fue claro: cada jugador debía respetar las indicaciones trabajadas durante la semana.
Menos errores y más resultados
Con el paso de las jornadas, el equipo ganó solidez, redujo errores y encontró una regularidad que lo llevó a pelear los primeros lugares del campeonato.
Así, más allá de los sistemas de juego o los cambios tácticos, la disciplina terminó por convertirse en uno de los pilares fundamentales del Alianza Lima campeón del Torneo Apertura.
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