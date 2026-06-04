0

La fórmula de Pablo Guede: disciplina, multas y un Alianza Lima campeón

Pablo Guede endureció las normas internas y elevó el nivel de exigencia dentro y fuera del campo.

Manuel Menéndez
Guede se alista para una nueva temporada
Guede se alista para una nueva temporada | La República | Archivo
COMPARTIR

Muchos destacan el crecimiento futbolístico de Alianza Lima durante el Torneo Apertura. Sin embargo, detrás de la campaña que terminó con el título blanquiazul hay un factor que en Matute consideran determinante: la disciplina impuesta por Pablo Guede.

Alianza Lima sumaria dos refuerzos para el Clausura

PUEDES VER: Alianza Lima define el perfil de sus refuerzos para el Torneo Clausura

El entrenador argentino tomó decisiones importantes desde los primeros meses de la temporada. Luego de algunos episodios extradeportivos que afectaron al plantel, dejó en claro que no toleraría situaciones que perjudicaran el rendimiento colectivo. A partir de entonces, las normas internas se hicieron más estrictas.

Mano firme dentro del vestuario

Guede no solo trabajó el aspecto futbolístico. También implementó medidas para reforzar el compromiso del grupo y mantener la concentración en cada entrenamiento y partido.

Entre las decisiones que marcaron la temporada estuvieron las sanciones económicas vinculadas al cumplimiento de las funciones tácticas. El mensaje fue claro: cada jugador debía respetar las indicaciones trabajadas durante la semana.

Alianza Lima se enfoca en cerrar un cuadrangular en Matute previo al Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: Alianza Lima se alista para jugar un cuadrangular internacional en Matute

Menos errores y más resultados

Con el paso de las jornadas, el equipo ganó solidez, redujo errores y encontró una regularidad que lo llevó a pelear los primeros lugares del campeonato.

Así, más allá de los sistemas de juego o los cambios tácticos, la disciplina terminó por convertirse en uno de los pilares fundamentales del Alianza Lima campeón del Torneo Apertura.

Manuel Menéndez
AUTOR: Manuel Menéndez

Egresado en Ciencias de la Comunicación, Redactor Web y de la edición impresa del Diario Libero, con más de 15 años en periodismo deportivo. Antes en Televisa México, Todo Sport y El Bocón.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Perú vs. Haití: la inédita alineación de Mano Menezes para lograr su primer triunfo

  2. Canal confirmado para ver Perú vs. Haití por amistoso internacional

  3. 'Chorri' Palacios elogió a destacado goleador que firmó contrato con Sporting Cristal: "Calidad"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano