DT de Melgar elogia a sus jugadores pese al empate con CD Moquegua: "Pagaría por ver a este equipo"

Melgar y CD Moquegua empataron 0-0 en el partido disputado en la víspera por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Pese a que los rojinegros no lograron llevarse los tres puntos en su visita al estadio 25 de noviembre, el entrenador Miguel Rondelli salió al frente para destacar la actitud de sus dirigidos pese a que el resultado final no fue el esperado.

Miguel Rondelli, DT de Melgar, elogió a su equipo pese al empate en Moquegua

En conferencia de prensa, el estratega argentino analizó el duelo frente a los moqueguanos y confesó sentirse satisfecho con el rendimiento del conjunto 'Dominó', pese a que no lograron obtener la victoria. En ese sentido, aseguró que el nivel de sus jugadores es motivo para llenar los estadios en cada uno de sus compromisos.

“Contento en muchos aspectos y sabiendo que tenemos que seguir mejorando nosotros, como en todos los partidos. ¿Cómo me voy? enojado diría yo, porque me gustaría haber ganado. Con bronca no, porque no puedo estar con bronca cuando mis jugadores hicieron todo lo que estaba a su alcance y se falló en un pequeño detalle. El equipo tiene que mejorar en ciertos aspectos, pero a mí me da gusto ver jugar a mi equipo. Yo pagaría la entrada para ver jugar a este equipo”, manifestó.

¿Carlos Cáceda se va de Melgar?

Respecto a los rumores sobre una posible salida del portero Carlos Cáceda, Rondelli confesó que no ha sido notificado al respecto: “Si uno analiza, debe ser hace 6, 7 u 8 partidos que (Cáceda) no está atajando. No tiene nada que ver con si hay una salida, que además no nos han informado nada”, añadió.

Próximo partido de Melgar

Cabe precisar que Melgar volverá a jugar el domingo 9 de agosto a las 3.30 p. m. (hora peruana), cuando reciba en el Estadio Monumental de la UNSA a su similar de FC Cajamarca, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.