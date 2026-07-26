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Asistente de Rondelli lanzó duro calificativo tras triunfo de Melgar ante Cristal: "Cortos..."
Luciano Precone, asistente técnico de Melgar, dejó una contundente reflexión tras la victoria de Melgar por 2-1 ante Sporting Cristal.
Melgar consiguió un importante triunfo por 2-1 ante Sporting Cristal en el Estadio Monumental de la UNSA, resultado válido por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Los dirigidos por Miguel Rondelli hicieron respetar la localía y ratificaron su buen inicio tras la reanudación de la Liga 1. Tras el final del encuentro, el asistente técnico del cuadro rojinegro salió al frente para dar su análisis sobre el triunfo obtenido en condición de local.
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En conferencia de prensa, Luciano Precone, asistente técnico de Melgar, resaltó el rendimiento de los futbolistas rojinegros y aseguró que el triunfo pudo haberse dado por un marcador mucho más abultado, en ese sentido, no tuvo reparos en soltar un duro calificativo para el ‘Dominó’, que ya sumó seis puntos en el Torneo Clausura tras haber derrotado por 3-1 a Cienciano en la primera fecha.
“Coincido con el tema de que quedamos cortos, pero bueno, nos enfrentamos a un rival con mucha jerarquía, en los últimos cinco minutos pudo haber pasado cualquier cosa. Por suerte, creo que merecidamente ganamos. Tendría que haber sido mucho más amplio, antes del gol de ellos, nosotros tendríamos que estar tres o cuatro goles arriba del rival. Si en el primer tiempo hubiésemos cerrado con la última de Bernie (Cuesta) más allá de las otras que hubo, hubiese sido justo”, señaló.
¿Quiénes marcaron los goles de Melgar?
El partido inició con una clara superioridad del cuadro arequipeño, la cual se vio rápidamente reflejada en el marcador cuando a los 27 minutos apareció Nicolás Quagliata con un golazo de tiro libre, mientras que Jhonny Vidales puso el 2-0 de penal a los 61’ tras una falta de Cristiano Da Silva contra Matías Lazo. Irven Ávila descontó para los cerveceros a los 75’, pero el marcador no se movería más.
¿Cuándo vuelve a jugar Melgar?
Melgar jugará en la próxima fecha del Torneo Clausura en condición de visita ante CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre. El partido está programado para llevarse a cabo a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana).
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