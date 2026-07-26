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Figura de Melgar reveló el secreto para marcar golazo ante Sporting Cristal: "Me quedé..."
Nicolás Quagliata, autor del primer tanto de Melgar ante Sporting Cristal, reveló el secreto de su golazo a los 27 minutos.
Melgar se impuso por 2-1 ante Sporting Cristal por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Los rojinegros hicieron respetar su localía en el estadio Monumental de la UNSA y se quedaron con los tres puntos. Una de las figuras de este compromiso fue Nicolás Quagliata, autor del primer gol arequipeño, que mandó la pelota al fondo de la portería de Diego Enríquez con un potente remate de tiro libre a los 27 minutos.
Nicolás Quagliata, figura de Melgar, explicó el secreto de su golazo ante Cristal
En declaraciones para L1 Max, el mediocampista argentino expresó su alegría por el triunfo ante los cerveceros y fue consultado sobre el golazo que marcó la noche del último sábado. Al respecto, señaló que su tanto fue el resultado de las prácticas que realizó con balón parado a lo largo de la semana.
"Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, lo importante es que se quedaron los tres puntos en casa y seguimos sumando. Por suerte se practicó en la semana (tiros libres) me quedé tirando y por suerte entró, muy contento por seguir sumando goles", señaló Quagliata.
Melgar venció por 2-1 a Sporting Cristal.
De esta forma, el volante de 27 años, quien ya suma cinco goles con camiseta de Melgar, explicó que su golazo ante Sporting Cristal fue el resultado de la práctica constante y aprovechó en revelar que el tanto fue dedicado a su novia que estuvo presente en las tribunas alentándolo.
¿Cuándo vuelve a jugar Melgar?
Los dirigidos por el profesor Miguel Rondelli volverán a jugar el próximo domingo 2 de agosto, cuando Melgar visite a CD Moquegua en el Estadio 25 de noviembre por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para llevarse a cabo desde las 3.30 p. m. (hora peruana).
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