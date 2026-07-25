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¡Golazo de Melgar! Nicolás Quagliata puso el 1-0 ante Cristal por el Torneo Clausura
Melgar abrió el marcador a los 27 minutos tras un golazo de tiro libre por parte de Quagliata. Los rojinegros se imponen en Arequipa ante Sporting Cristal.
¡Golazo de chalaca! Luján anotó el 1-0 de Sport Huancayo sobre Alianza Lima con una gran pirueta
Así fue el debut oficial de Gianluca Lapadula con Universitario en la Liga 1 2026 - VIDEO
Martín Távara anotó espectacular golazo de tiro libre para el 1-0 del Sporting Cristal vs Garcilaso
De la Cruz se 'comió' el gol de Sullana y Alianza Lima está quedando eliminado de la Copa Caliente
Gol de Irven Ávila que pone el 2-0 para Sporting Cristal ante Unión Comercio por la Copa de la Liga
¡Zurda de oro! Gol de Martín Távara para el 1-0 de Cristal vs U. Comercio por Copa de la Liga
Gol de Nisa Marquínez para el 1-0 de Alianza Lima a Universitario por semifinales de Liga Femenina
Leonardo Carrillo anotó el 2-0 de Pirata FC sobre Universitario por la Copa de la Liga
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