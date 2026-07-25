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Sporting Cristal vs Melgar por Torneo Clausura 2026
Nicolás Quagliata abrió el marcador de tiro libre. | Foto: L1 Max

¡Golazo de Melgar! Nicolás Quagliata puso el 1-0 ante Cristal por el Torneo Clausura

Melgar abrió el marcador a los 27 minutos tras un golazo de tiro libre por parte de Quagliata. Los rojinegros se imponen en Arequipa ante Sporting Cristal.

Eduardo Chirinos
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