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Matías Sen anotó de cabeza para el 1-1 de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima | Captura L1 MAX

¡Explota Cutervo! Matías Sen anotó de cabeza para el 1-1 de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima

Matías Sen desató la euforia en Cutervo. El delantero conectó un gran cabezazo tras un centro de Matías Carpio y, sobre el final del primer tiempo, empató el partido para Comerciantes Unidos en Alianza Lima.

Angel Curo
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