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¡Explota Cutervo! Matías Sen anotó de cabeza para el 1-1 de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima
Matías Sen desató la euforia en Cutervo. El delantero conectó un gran cabezazo tras un centro de Matías Carpio y, sobre el final del primer tiempo, empató el partido para Comerciantes Unidos en Alianza Lima.
¡Descontó Cristal! Irven Ávila puso el 1-2 ante Melgar por el Torneo Clausura 2026
Jhonny Vidales marcó golazo para el 2-0 de Melgar sobre Sporting Cristal en Arequipa
¡Golazo de Melgar! Nicolás Quagliata puso el 1-0 ante Cristal por el Torneo Clausura
¡Insólito! DT de Sport Huancayo fue expulsado ante Alianza y se fue caminando por el medio del campo
¡Golazo de chalaca! Luján anotó el 1-0 de Sport Huancayo sobre Alianza Lima con una gran pirueta
Así fue el debut oficial de Gianluca Lapadula con Universitario en la Liga 1 2026 - VIDEO
Martín Távara anotó espectacular golazo de tiro libre para el 1-0 del Sporting Cristal vs Garcilaso
De la Cruz se 'comió' el gol de Sullana y Alianza Lima está quedando eliminado de la Copa Caliente
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